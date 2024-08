DIRETTA GARA IN LINEA CICLISMO DONNE STREAMING: SPERANZE AZZURRE (CICLISMO OLIMPIADI PARIGI 2024, 4 AGOSTO)

Ci sarà tantissimo da pedalare, ma guai a trascurare la diretta gara in linea ciclismo donne che sarà uno degli appuntamenti di maggiore rilievo oggi, domenica 4 agosto, alle Olimpiadi Parigi 2024. Si tratta dell’ultimo titolo del ciclismo su strada e anche di una corsa nella quale potremmo davvero ben figurare, in particolare grazie ad Elisa Longo Borghini, che con il podio olimpico ha già grande confidenza nella propria carriera e che meno di un mese fa ha colto una delle soddisfazioni più grandi andando a vincere il Giro d’Italia Women, il capolavoro in un palmares da campionessa indiscussa.

La diretta gara in linea ciclismo donne vedrà in gara per l’Italia anche Elisa Balsamo, Elena Cecchini e Silvia Persico, con Balsamo che potrebbe essere una carta eccellente in caso di arrivo in volata. Le avversarie saranno tante ed agguerrite, dalla belga Lotte Kopecky all’intero quartetto olandese Van Dijk-Vollering-Vos-Wiebes tanto per fare qualche nome, anche se con organici ridotti potrebbe essere complicato tenere unita la corsa e quindi attenzione anche alle sorprese, come l’austriaca Anna Kiesenhofer a Tokyo. In ogni caso c’è una certezza: oggi ci sarà da divertirsi con la diretta gara in linea ciclismo donne alle Olimpiadi Parigi 2024.

GARA IN LINEA CICLISMO DONNE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Come già ieri per la prova maschile, la diretta tv gara in linea ciclismo donne non sarà evidentemente integrale in chiaro, anche se tra Rai Due e Rai Sport avremo un’ottima copertura, in particolare per le fasi finali della corsa. Per gli abbonati ci sarà anche Eurosport con i suoi canali, mentre sappiamo che la diretta streaming video è disponibile tramite Rai Play per tutti e Discovery Plus per gli abbonati, che qui potranno godere della visione integrale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY GARA IN LINEA OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA GARA IN LINEA CICLISMO DONNE: IL PERCORSO

Il percorso sul quale si svolgerà la diretta gara in linea ciclismo donne alle Olimpiadi Parigi 2024 presenta naturalmente delle similitudini con quello che abbiamo già visto ieri per gli uomini, anche se su una distanza più breve, pari a 158 km per 1700 metri di dislivello, con partenza alle ore 14.00. Ci saranno sei brevi côte nei primi 90 km del tracciato, che si snoderanno nei dintorni della capitale transalpina ma con una lunghezza inferiore rispetto alla gara maschile, prima di tornare verso Parigi.

Le differenze con la gara maschile saranno invece azzerate sul circuito conclusivo. Anche oggi infatti ci attenderanno tre passaggi sullo strappo di Montmartre, che misura 1 km al 6,5% di pendenza media e soprattutto con il fondo stradale in pavé, nulla di irresistibile ma fondamentale nell’economia della corsa odierna, anche perché di nuovo l’ultimo passaggio sarà solamente a 10 km dall’affascinante arrivo. Per sintetizzare: Elisa Longo Borghini potrà e dovrà attaccare, mentre Elisa Balsamo potrebbe essere la capitana azzurra in caso di volata in questa diretta gara in linea ciclismo donne alle Olimpiadi Parigi 2024.