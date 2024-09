Suzuki Music Party 2024, anticipazioni concerto su Nove: Amadeus al debutto con Ilenia Pastorelli

Sarà una serata di grande musica quella in onda su Nove questa sera, 22 settembre 2024, col Suzuki Music Party, il concerto condotto da Amadeus ricco di ospiti. Per il suo debutto sul Nove dopo l’addio alla Rai, Amadeus è affiancato dal deejay Massimo Alberti e dall’attrice Ilenia Pastorelli, che sarà grande protagonista nel corso della serata.

Il Suzuki Music Party, show prodotto da Banijay Italia in collaborazione con FriendsTv, va in onda dall’Allianz Cloud di Milano, seppur non in diretta perché registrato lo scorso 17 settembre. Tantissimi gli artisti che si esibiranno sul palco dell’amata manifestazione musicale che, a differenza di quelle già viste nel corso di tutta l’estate, non canteranno i tormentoni dei mesi più caldi ma presenteranno, invece, i loro nuovi singoli autunnali.

Scaletta e cantanti Suzuki Music Party 2024

Sul palco del Suzuki Music Party 2024 verrà dunque presentata la musica che ci accompagnerà negli ultimi mesi dell’anno. Ma chi saranno i cantanti che si esibiranno e quale sarà la scaletta dell’evento? Ci saranno artisti giovani, come Clara, BigMama, Simba La Rue, ma anche voci che hanno fatto la storia della musica italiana, come Fiorella Mannoi.

In merito alla scaletta, l’ordine di uscita degli artisti al Suzuki Music Party è il seguente: Tananai, Anna, Ornella Vanoni, Achille Lauro, Emma, Baby Gang, Lazza, Fiorella Mannoia, Emis Killa + Massimo Pericolo + Merk & Kremont, Paola & Chiara + BigMama, Simba La Rue, Clara, Tredici Pietro + Francesca Michielin + Mecna + Fudasca, La Rappresentante di Lista, Benji & Fede.

Come seguire il Suzuki Music Party 2024 in diretta streaming

Sempre a favore della promozione della musica giovane, Amadeus, del suo primo Suzuki Music Party su Nove, in conferenza stampa ha dichiarato: “Ho esteso l’invito ai cantanti attuali, chiedendo loro di presentare in tv le canzoni previste per l’autunno. Arriviamo da un’estate ricchissima di musica e molti artisti non hanno neanche un brano nuovo, alcuni dei cantanti coinvolti sono entrati in studio qualche giorno fa per essere pronti per questo appuntamento.”

La manifestazione sarà visibile sul Nove, questa sera a partire dalle 21.30, ma anche in diretta streaming sul sito del canale.