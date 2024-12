VIDEO PESCARA TERNANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia nè il Pescara nè la Ternana riesce ad avere la meglio chiudendo dunque la loro sfida con un pareggio per 0 a 0.

Nel primo tempo le emozioni scarseggiano in avvio con Cianci che non trova per un soffio il compagno Romeo mancando una buona chance per le Fere al 13′. I rossoverdi perdono poi per infortunio Maestrelli, rimpiazzato al 24′ da Curcio che sollecita inoltre l’estremo difensore Plizzari alla parata verso il 40′.

Nel secondo tempo gli umbri continuano a dominare chiamando di nuovo in causa Plizzari con Curcio al 46′ e senza concretizzare una doppia interessante opportunità al 54′ con Cianci e Donati. Nel finale gli adriatici contengono le sortite offensive dei rossoverdi che non si dimostrano in grado di battere il portiere Plizzari neanche al 67′ con un tentativo a botta sicura di Cianci.

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Zanotti della sezione di Rimini ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Pierozzi al 65′ e Valzania al 90’+3′ da un lato, Cicerelli al 52′, Donati al 62′, De Boer all’87’ e Martella all’89’ dall’altro. Il punto guadagnato quest’oggi consente sia al Pescara che alla Ternana di portarsi a quota 41 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025.

