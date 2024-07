Disability card/ È attivo il documento per ottenere sconti e agevolazioni (ultime notizie 19 luglio 2024)

In Italia si attestano circa 13 milioni di disabili. Per migliorare l’accesso a sconti e agevolazioni esclusivamente destinate a chi è affetto da disabilità ecco che il Governo ha introdotto la Disability Card. Una tesserina che certifica i reali problemi di salute.

La carta per i disabili è valida non soltanto per i maggiorenni ma può essere richiesta anche dai genitori di minorenni affetti da disabilità. La misura agevola i beneficiari garantendo forti sconti (a volte a titolo completamente gratuito) presso strutture ed enti convenzionati.

Disability card anche per i minorenni: sconti e incentivi

La disabilità è una condizione che andrebbe resa normale consentendo a chi ne soffre di poter essere coinvolti in attività altrettanto “quotidiane” o comunque nel limite dell’effettiva possibilità. Naturalmente esistono delle impossibilità oggettive da dover riconoscere.

I genitori dei minorenni affetti da disabilità possono far richiesta per la Disability card che risulta finalmente attiva. Di seguito vedremo come si ottiene ma soprattutto quali benefici e agevolazioni riesce a garantire:

Ingressi gratuiti: il Ministero della Cultura ha approvato gli ingressi gratuiti nei luoghi di cultura (musei inclusi) da accettare sia al soggetto titolare della card (affetto da disabilità) sia all’accompagnatore. Scontistiche: i titolari di Disability Card possono godere di sconti e riduzioni sui prezzi originali dei mezzi pubblici (risparmiando ad esempio sugli spostamenti con traghetti e treni). Accesso alle ZTL: i tutori legali o i genitori dei disabili possono circolare nelle ZTL senza alcuna restrizione.

Come fare domanda

La domanda per ottenere la Disability Card può essere inoltrata online sul sito ufficiale a patto che si abbiano le credenziali digitali del minore o del disabile maggiorenne (in alternativa è sufficiente una delega digitale).

Dopo essere entrati nella piattaforma INPS occorre compilare i dati richiesti (e allegare una foto in formato tessera del beneficiario della Card) e presentare la documentazione che attesti il grado di disabilità.

La validità della Disability Card è di 10 anni da poter rinnovare – a patto che sussistano i requisiti – al termine di questo tempo.











