VERSO I RISULTATI DELLE REGIONALI UMBRIA 2024: CANDIDATI CONSIGLIERI ALTERNATIVA POPOLARE, ATTESA PER I SEGGI ELETTI ALTERNATIVA POPOLARE

Non è un nome da poco in Umbria quello di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare, una delle liste in appoggio al Centrodestra su cui punta molto Donatella Tesei per riuscire a confermare la vittoria avvenuta 5 anni fa contro il Centrosinistra di Bianconi: in attesa dei risultati delle Elezioni Regionali 2024 in arrivo nel pomeriggio, con tutti i nomi dei consiglieri eletti nei seggi di maggioranza e opposizione, occhi puntati sulla lista di Bandecchi in quanto considerata potenziale “chiave” per lo “scatto finale” della Governatrice nel testa a testa con Stefania Proietti e il suo “campo largo progressista”.

Dopo l’accordo siglato con il Centrodestra nazionale per le Elezioni regionali Umbria, Liguria ed Emilia Romagna, Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi punta forte ovviamente nella città amministrata dal vulcanico sindaco e patron della Ternana, con speranza di raggiungere voti preferenze complessive in grado di ottenere diversi consiglieri eletti nel prossimo Consiglio Regionale umbro. Nei candidati troviamo anche il vicesindaco di Terni, Riccardo Corridore, capolista del movimento in sostegno al Centrodestra di Donatella Tesei. Ecco qui di seguito tutti i nomi della lista Alternativa Popolare impegnata nella due giorni di Elezioni Regionali Umbria 2024 ormai giunta al termine: Riccardo Corridore, Viviana Altamura, Giorgio Bastianini, Stefano Babucci, Filippo Gallinella, Elvia Guerrieri, Gianluca Filiberti, Maurizio Hanke, Angelo Lombardozzi, Fabia Mariani, Alfonc Makaj, Barbara Margheriti, Maria Cristina Morbello, Nadia Pellegrini, Catia Paciello, Riccardo Ratini, Daniele Rossi Bondi, Simone Rellini, Aldo Tracchegiani Cristina Vescovi.

LA SCOMMESSA DI BANDECCHI CON ALTERNATIVA POPOLARE PER TESEI PRESIDENTE: QUANTI SEGGI CON IL CENTRODESTRA?

Dopo le polemiche sollevate prima del voto per le Elezioni Regionali Umbria 2024 dallo stesso Stefano Bandecchi, che con un’iperbole in una intervista ha sottolineato che i voti lui non li “elemosina”, semmai «li compro, o li prendo di prepotenza», il Centrodestra ha fatto quadrato attorno al sindaco di Terni in attesa di capire dai risultati dei consiglieri eletti nei 20 seggi in palio in Consiglio Regionale quale peso effettivo avrà nella coalizione Alternativa Popolare (specie se dovesse essere poi riconfermata Tesei Presidente dell’Umbria).

Il “ciclone Bandecchi” misura i risultati delle Regionali come un primo test per crescere come lista anche a livello nazionale dopo il semi-flop delle Europee, ribadendo come la sua boutade sui voti comprati si trattasse ovviamente di un modo di dire con battuta, tutto il contrario delle accuse piovute contro di lui e contro i consiglieri in lizza per essere eletti con Alternativa Popolare. Alle Elezioni Regionali Umbria del 2019 il partito era nato da due anni ma non aveva ancora Bandecchi come leader né come sindaco di Terni: oltre a FdI, FI, Lega e Noi Moderati, tra le liste in ballo per posti in Consiglio Regionale ecco che Alternativa Popolare scalda decisamente i motori e punta molto sul capitalizzare il consenso raggiunto come primo partito del Comune di Terni.