Eletti FdI Caltanissetta, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Tesauro

RISULTATI PREFERENZE FDI CALTANISSETTA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Nella complessa partita del ballottaggio alle Elezioni Comunali di Caltanissetta, la lista FdI punta ad ottenere buoni numeri tra gli eletti nel prossimo Consiglio Comunale a sostegno del candidato sindaco Walter Calogero Tesauro: dipenderà infatti tutto dai risultati del secondo turno tra il Centrodestra unito e le liste civiche di area Centrosinistra a sostegno di Annalisa Petitto capire chi avrà la maggioranza dei 24 seggi eletti in Consiglio a Caltanissetta per i prossimi 5 anni,

Fratelli d’Italia parte dai risultati buoni del primo turno delle Elezioni Comunali con un il 7,62% delle preferenze e fronte di 1082 voti totali della lista: battuti da Forza Italia, davanti a Noi Moderati, Lega e Udc, FdI avrà certamente rappresentanza tra gli eletti a Caltanissetta ma occorre capire chi sarà il prossimo sindaco per comprendere dove andrà il premio di maggioranza in palio. Nell’attesa dei risultati del ballottaggio, ecco i potenziali eletti FdI a Caltanissetta in base alle preferenze del primo turno: Gianluca Bruzzanti con 748 preferenze totali è quasi sicuro dell’ingresso in Consiglio, con lui i più votati furono Alessandra Maria Longo (240), Salvatore Petrantoni (253), Cristian Michele Genovese (160), Vincenzo Lo Muto (152), Salvatore Manuel Bonaffini con 109.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FRATELLI D’ITALIA ALLE ELEZIONI CALTANISSETTA 2019

A prescindere dai risultati del ballottaggio alle Elezioni Comunali Caltanissetta 2024, gli eletti di FdI nel prossimo Consiglio saranno comunque superiori a quelli visti nel 2019 con le Amministrative anche in quel caso avvenute in concomitanza con le Europee: nella sconfitta al ballottaggio del candidato Giarratana contro l’eletto sindaco M5s Gambino (bocciato invece al primo turno due settimane fa dagli elettori che lo hanno escluso dal secondo turno), FdI ottenne solo il 5,11% delle preferenze non arrivando ad avere alcun seggio eletto in Consiglio.

Furono in tutto 14 i seggi eletti per la maggioranza M5s con Gambino, 10 gli eletti per tutte le opposizioni assieme, da Centrodestra e Centrosinistra (seggi eletti li ebbero infatti Forza Italia, Udc, Diventerà Bellissima, Giarrettana sindaco, Lega, Orgoglio Nisseno. Caltanissetta Riparte e Progressisti per Caltanissetta).











