TERREMOTO OGGI IN SICILIA: DUE SCOSSE RAVVICINATE

Una doppia scossa di terremoto oggi è stata registrata in Sicilia, in particolare a distanza di 50 secondi l’una dall’altra. Entrambe hanno avuto una magnitudo superiore ai 2 gradi sulla scala Richter, quindi il sisma non ha avuto una intensità tale da destare preoccupazione. Nello specifico, la prima delle due scosse è stata di magnitudo 2.3 sulla scala Richter, mentre l’altra 2.2.

Gli epicentri sono molto vicini, perché la prima è avvenuta alle ore 05:17 a tre chilometri da Resuttano, in provincia di Caltanissetta, l’altra invece a due chilometri dalla stessa città. Soffermiamoci sull’epicentro individuato dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) per quanto concerne il terremoto oggi di magnitudo 2.3.

Le coordinate geografiche sono: latitudine 37.6590, longitudine 14.0500 e ipocentro attestato a una profondità di 18 chilometri. Per quanto concerne gli altri Comuni più vicini all’epicentro della scossa, vengono segnalati Alimena (PA) e Santa Caterina Villarmosa (CL) entro i 10 chilometri.

TERREMOTO OGGI ANCHE AL CONFINE TRA ITALIA E SVIZZERA

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata registrata al confine tra l’Italia e la Svizzera, anche in questo caso senza destare alcuna preoccupazione, infatti è stata registrata una magnitudo bassa, infatti il sisma non è stato avvertito distintamente dalla popolazione vicina all’epicentro del sisma. A tal proposito, è stato individuato dalla Sala Sismica di Roma dell’Ingv alle seguenti coordinate geografiche: latitudine 46.1880, longitudine 7.6480 e ipocentro a una profondità di 10 chilometri.

Questo sisma è avvenuto alle ore 09:38 di oggi, domenica 10 novembre 2024, e non ci sono Comuni nei pressi dell’epicentro, essendo del resto avvenuto in una zona montuosa lontana da centri abitati. Nel monitoraggio quotidiano effettuato dall’Ingv sono comprese scosse di terremoto anche con magnitudo più bassa che non rappresentano alcun motivo per nutrire timori.