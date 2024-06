Eletti FdI Piemonte, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Nomi consiglieri e seggi con Cirio

SEGGI FDI ELETTI ALLE REGIONALI PIEMONTE 2024: RISULTATI E NOMI CONSIGLIERI

Terminate le elezioni regionali 2024 in Piemonte, è giunto il momento di andare a scoprire insieme quali sono i nomi dei consiglieri eletti di FdI, Fratelli d’Italia, nonché i seggi conquistati. Il trionfo annunciato di Alberto Cirio, riconfermato Presidente di Regione Piemonte per un secondo mandato, vede la lista di FdI principale protagonista nelle preferenze raccolte in tutte le circoscrizioni provinciali: con il 24,43% delle preferenze la lista di Fratelli d’Italia guida il Centrodestra nella nuova maggioranza pro-Cirio, ottenendo ben 11 seggi eletti tra i consiglieri. Dietro all’exploit della lista Meloni, bene la lista Civica di Cirio al 12,23%, Forza Italia con il 9,86% e Lega appena dietro con il 9,40%.

Nel nuovo Consiglio Regionale del Piemonte FdI avrà dunque piena maggioranza assieme agli altri partiti del Centrodestra: sui 30 seggi totali (24 eletti con sistema proporzionale più i 6 del listino “premio”), ben 11 vanno a Fratelli d’Italia, 5 per lista Cirio, 4 a testa per Lega e FI. I nomi dei nuovi consiglieri regionali eletti con FdI sono dunque Maurizio Marrone, Davide Nicco, Roberto Ravello, Marina Bordese, Paola Antonetto (Torino), Carlo Riva Vercellotti (Vercelli), Davide Eugenio Zappalà (Biella), Marina Chiarelli (Novara), Sergio Ebarnabo (Asti), Federico Riboldi (Alessandria), Paolo Bongioanni (Cuneo) . Eletti nel listino di maggioranza per Cirio i consiglieri meloniani Chiorino e Marrone. Dati: Elezioni Ue in Italia e all’estero – Regionali Piemonte – Comunali. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FDI ALLE ELEZIONI PIEMONTE 2024

Erano cinque i candidati a presidente che gli elettori erano chiamati a votare per le elezioni regionali del Piemonte dell’8 e del 9 giugno 2024, per un totale di 13 liste. Ovviamente i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia hanno appoggiato la lista del centro destra presieduta dal governatore uscente, il leghista Alberto Cirio. La scelta dei nomi non è stata molto semplice fra i meloniani visto che, come ricorda Il Corriere della Sera, fino alla fine ci sono stati dei litigi interni sulle varie posizioni da individuare, ma si è comunque arrivati ad una quadra.

A guidare la lista era l’attuale assessore regionale Maurizio Marrone, seguito dall’ex assessore regionale della Giunta Corta, ovvero Roberto Ravello, con l’aggiunta di Bartolomeo Giachino, sottosegretario ai trasporti dal 2008 al 2011. A completarla troviamo Davide Nicco, Paola Antonetto, Alessandro Bassignana, Alessandra Binzoni, Marina Bordese, Emanuele Filiberto Comba, Giuseppe Ferrauto, Patrizia Furfaro, Paolino Gagliardo, Stefania Galiano, Anna Clara Iodice, Alessandro Marra, Flavio Novaria, Giovanni Ravalli, Monica Rostagno, Elena Margherita Domenica Tamagnone, Sabrina Toja, e infine, Paola Villata. Questo quindi l’elenco completo dei candidati a consiglieri regionali di FdI alle elezioni in Piemonte 2024.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDi NELLE REGIONALI PIEMONTE 2019

La speranza di FdI, Fratelli d’Italia, per le elezioni 2024 era di fare meglio delle elezioni regionali che si sono tenute cinque anni fa, 2019. All’epoca il partito della Meloni vinse comunque le elezioni, essendo nella coalizione di Centrodestra a sostegno del presidente uscente Alberto Cirio, ma fu il partito che prese meno voti fra i tre big, fermandosi solamente al 5,49 per cento, per un totale di 105.410 voti ottenuti. Trionfò invece all’epoca la Lega, partito del presidente, con ben il 37,11 per cento di voti, seguita a debita distanza da Forza Italia a quota 8,39.

Fratelli d’Italia riuscì comunque a far meglio di Si Tav e Unione di Centro, che superarono di poco l’uno per cento. In totale la lista del centrodestra, che ottenne poco più di un milione di voti, si assicurò 11 seggi, di cui due che andarono proprio a Fratelli d’Italia, precisamente quello di Roberto Rosso (eletto a Torino) e di Paolo Bongioanni, eletto invece a Cuneo. C’è da dire che il partito di Fratelli d’Italia era completamente differente cinque anni fa, visto che oggi è il primo movimento italiano, così come dimostrato dalla vittoria delle elezioni politiche del 2022, dove appunto il gruppo guidato dall’attuale presidente del consiglio Giorgia Meloni, ha stravinto. Ecco perchè vi era grande interesse nello scoprire quanti voti avrebbero portato i meloniani alle elezioni regionali in Piemonte 2024, a discapito della Lega, che è invece stata vittima di un percorso inverso, perdendo molte preferenze in questo lustro.











