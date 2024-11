EXIT POLL E PROIEZIONI E SONDAGGI VERSO I RISULTATI ELEZIONI REGIONALI EMILIA ROMAGNA: TUTTE LE INFO

Tra pochi istanti i primi exit poll e proiezioni sui risultati confermeranno o smentiranno i sondaggi per le Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024 diffusi due settimane fa prima del “buio” imposto dalla legge elettorale: l’attesa è molta anche vedendo le ultimissime votazioni, dalla Liguria che ha visto sovvertire le previsioni con il Centrodestra che era dato perdente, fino agli Stati Uniti dove il “testa a testa” fra Trump e Harris secondo i sondaggi politici si è poi tramutato in una stragrande vittoria dei Repubblicani.

Ma la sfida in Emilia Romagna tra Michele De Pascale e Elena Ugolini, al netto della campagna elettorale incentrata giocoforza sul disastro delle alluvioni, pareva piuttosto “segnata” già a due settimane dal voto: i sondaggi infatti vedevano il Centrosinistra – che in Emilia Romagna non ha mai perso un’elezione regionale – favorito nettamente sul Centrodestra della candidata Presidente civica Ugolini: un recupero importante era stato però registrato dalle ultime proiezioni prima del “buio” elettorale, ergo servirà capire ora con gli exit poll quale l’esatto divario parziale intercorre tra i due principali candidati a succedere ai 9 anni di Stefano Bonaccini da Governatore dell’Emilia Romagna.

Prima di addentrarci nell’analisi dei sondaggi-pre risultati, un recap utile per le info sulla sfida De Pascale-Ugolini: il voto esteso come sempre su due giorni (17 e 18 novembre 2024) vede l’inizio dello spoglio elettorale con tutti i risultati appena dopo le ore 15, tanto in Emilia Romagna quanto in Umbria dove si svolgono parallelamente le ultime Elezioni Regionali di questo 2024. Non appena comincerà lo scrutinio delle schede, dovrebbero essere diffusi i primi exit poll, con occhi puntati su Opinio per Rai, Swg per La7 e YouTrend per Sky: dopo gli exit poll degli istituti di sondaggi, sarà la volta delle proiezioni e via via nel giro di poche ore l’arrivo dei risultati reali dalle urne. Entro sera si avrà il nome del nuovo Presidente in Emilia Romagna (e in Umbria), con annessa maggioranza vincente in Consiglio Regionale.

GLI ULTIMI SONDAGGI RISULTATI ELEZIONI IN EMILIA ROMAGNA PRE-SILENZIO REGIONALI: CHI PUÒ VINCERE OGGI 18 NOVEMBRE 2024

A differenza della Liguria e dell’Umbria dove i sondaggi sulle Elezioni regionali 2024 sono stati diversi e svariati nei mesi di campagna elettorale vista l’esigua distanza tra il Centrodestra e il “campo largo”, i candidati dell’Emilia Romagna fin da subito hanno visto un netto predominio nei consensi, quantomeno quelli parziali a settimane dal voto. Michele De Pascale, erede scelto dal Pd dopo le due giunte Bonaccini (che ha indetto Elezioni Regionali anticipate in Emilia Romagna dopo essere stato eletto al Parlamento Europeo, ndr), aveva un solido vantaggio nei sondaggi pre-Regionali che ora deve essere verificato da exit poll e proiezioni nelle prossime ore.

Secondo i sondaggi diffusi da BidiMedia il 15 ottobre 2024, il candidato del “Campo largo” – che si presenta con la stessa formazione vista in Liguria e Umbria, ovvero con Pd, AVS, M5s e riformisti senza Renzi, escluso dal veto di Giuseppe Conte – era dato al 55,9% contro il 42,5% della candidata civica che riunisce il Centrodestra: per il candidato della sinistra (PCI, PAP e Rifondazione) Federico Serra l’1,6% rappresenta una sconfitta ormai scontata. Il largo vantaggio di De Pascale in realtà veniva ridimensionato negli altri sondaggi sulle Regionali in E.R., condotti da Noto per “Il Resto del Carlino” sempre prima del silenzio elettorale: qui il sindaco dem di Ravenna veniva dato al 52% contro il 44% di Ugolini in recupero di 4 punti in poche settimane. Osservando da ultimo il voto sulle liste, con i sondaggi BidiMedia, la battaglia sembra comunque in salita per Centrodestra e Ugolini: Pd al 35,7% (e non è una novità nella “rossa” Emilia Romagna) precede il 24,7% di FdI, seguiti a nettissima distanza da AVS al 6,7%, Lega 6%, M5s 5%, lista Ugolini al 6,5% e Forza Italia sotto quota 6%.

