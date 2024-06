Eletti Gaffeo Rovigo, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con lista civica

RISULTATI PREFERENZE LISTA CIVICA GAFFEO ROVIGO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Non saranno pochi gli eletti per la lista civica di Edoardo Gaffeo dopo il ballottaggio delle Elezioni Comunali Rovigo 2024: sbaragliando la concorrenza di chi lo sosteneva 5 anni fa e lo ha poi “scaricato” prima di queste Amministrative 2024, il sindaco uscente di Rovigo Gaffeo nonostante le dimissioni è riuscito in extremis a raggiungere il ballottaggio delle Elezioni Comunali contro il Centrodestra di Valeria Cittadin.

La candidata veneta ha sfiorato la vittoria al primo turno ma nei risultati non è riuscita ad andare oltre il 49,1%, mentre il candidato civico assieme al M5s è riuscito a tenere il 28,09% delle preferenze con 6933 voti totali. Con la lista civica “Gaffeo Perché cresca felice” è riuscito addirittura a divenire secondo partito delle Elezioni Comunali Rovigo 2024, puntando ad un buon numero di seggi eletti nel prossimo Consiglio Comunale: secondo i vari calcoli che molto dipenderanno dall’esito finale del ballottaggio, i potenziali eletti a Rovigo con la civica Gaffeo potrebbero essere i più votati Elena Biasin (282 preferenze), Andrea Borgato (198), Enrica Crivellaro (177), Elena Rossi (168), Roberto Toto (153), Alessandro Panella (145).

SEGGI ELETTI E PREFERENZE GAFFEO ALLE ELEZIONI ROVIGO 2019

Dopo le forti tensioni negli ultimi anni di giunta, il sindaco uscente Edoardo Gaffeo non ha visto riconfermare la fiducia di Pd e resto del Centrosinistra, provocando una forte spaccatura al primo turno delle Elezioni Comunali a Rovigo: nonostante questo, gli elettori hanno comunque premiato la sua giunta uscente portando Gaffeo al ballottaggio e lasciando invece al candidato dem Franco Palmiro Tosini le “briciole” con solo l’8,23%.

In attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle Comunali Rovigo 2024 tra Cittadin e Gaffeo, va ricordato come anche nelle Elezioni 2019 si arrivò al secondo turno con il futuro sindaco però sostenuto a quel tempo dall’intero Centrosinistra: vincente con circa 400 voti di scarto al ballottaggio, furono ben 20 i seggi conquistati dall’antesignano “campo largo” a Rovigo. Di questi, 11 andarono al Pd, 4 a “Forum dei Cittadini” e ben 5 alla lista civica di Edoardo Gaffeo “Perché cresca felice”: i consiglieri eletti a sostegno del sindaco furono alla fine Elena Biasin, Roberto Tovo, Giorgio Osti, Alessandro Romagnolo e Roberto Giannese.

