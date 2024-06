ELETTI LEGA PERUGIA DOPO BALLOTTAGGI 2024/ Nomi consiglieri con Scoccia, seggi preferenze Elezioni Comunali

È stata una vera e propria sconfitta (ampiamente prevista già prima del voto) quella subita dalla Lega sul territorio di Perugia, con i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024 che hanno segnato la vittoria della Dem Vittoria Ferdinandi e i leghisti cristallizzati sui poco meno di 3mila voti ottenuti nel primo turno: ora però è arrivato il momento di scoprire i nomi di tutti gli eletti per i vari partiti e la composizione del nuovo Consiglio comunale. Prima di arrivarci è importante ricordare che la Lega a Perugia nel turno elettorale di inizio mese aveva ottenuto il 3,72% delle preferenze, che in caso di vittoria da parte del centrodestra si sarebbe potuto tradurre in un paio di seggi.

Tuttavia – come vi abbiamo già anticipato all’inizio di questo articolo – a vincere è stata Ferdinandi ed ecco che la conseguenza per la Lega è un azzeramento dei seggi riservati ai suoi consiglieri eletti: nel nuovo Consiglio che si è creato dopo le Elezioni Comunali del 2024 il Carroccio non avrà alcun rappresentate, lasciando tutti i posti disponibili a FdI (5), a Forza Italia-Fare Perugia (3), a Perugia Civica (2) e a Progetto Perugia che occuperà l’ultimo seggio, fermo restando quello riservato alla candidata Margherita Scoccia. (agg di LD)

RISULTATI PREFERENZE LEGA PERUGIA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Come da previsione la Lega a Perugia ha fatto piuttosto fatica nei risultati del primo turno per le Elezioni Comunali 2024, contribuendo comunque ad una quota di preferenze – e dunque di potenziali eletti in Consiglio – per la candidata sindaco Margherita Scoccia che quasi ha sfiorato il “colpaccio” contro la candidata dem Vittoria Ferdinandi appena due settimane fa. Nel ballottaggio tutto da definire nello spoglio di queste ore, il Centrodestra cerca di battere il “campo largo umbro” sapendo però, in casa Lega, che il successo e la nutrita presenza di eletti nei seggi comunali dipenderà molto se non tutto dall’esito di questo secondo turno.

Tenuto conto che la Lega nei risultati delle Comunali Perugia 2024 al primo turno ottenne il 3,73% di preferenze con 1983 voti raccolti, ecco quali potrebbero essere gli scenari sui consiglieri eletti a seconda della vittoria di Scoccia o Ferdinandi: se a trionfare sarà il Centrodestra, nei 20 seggi totali della maggioranza la Lega potrà ambire ad 1 degli eletti (con alcune combinazioni particolari anche 2), mentre 9 sono per FdI, 5 per Forza Italia, 4 per Perugia Civica e 1 per Progetto Perugia. In tal caso ad essere eletto sarebbe Luca Merli con 528 preferenze recuperate al primo turno ed eventualmente Lorenzo Mattioni (363 voti); se invece fosse Ferdinandi la prossima sindaco di Perugia, ecco che la Lega avrebbe la certezza di 1 solo seggio tra gli eletti per le opposizioni, ovviamente il consigliere in pectore a sostegno di Scoccia sarebbe appunto Luca Merli. (agg. di Niccolò Magnani)

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI LEGA ALLE ELEZIONI PERUGIA 2024, QUALI ELETTI?

Mancano solamente più poche ore per scoprire tutti i nomi dei candidati eletti per il Consiglio di Perugia nelle Comunali che si sono concluse nella giornata di domenica 9 giugno 2024 con l’attenzione rivolta – almeno tra queste righe, ma abbiamo dedicato un articolo a parte per ognuno dei partiti principali – alla Lega di Matteo Salvini che dall’ultimo appuntamento elettorale di cinque anni fa era risultata secondo partito a livello cittadino. Quest’anno la Lega a Perugia ha scelto di sostenere con l’intero centrodestra la candidatura alle Comunali della civica Margherita Scoccia, al posto del sindaco uscente forzista Andrea Romizi.

A sostegno di Scoccia ci sono anche i meloniani di FdI, Forza Italia, l’Unione di Centro e quattro differenti liste tra Perugia Civica, Futuro Giovani, Perugia Amica e Progetto Perugia, senza dimenticare i già citati leghisti; mentre il centrosinistra punta sulla candidata Vittoria Ferdinandi e si uniscono alla corsa anche gli indipendenti Davide Baiocco, Massimo Monni e Leonardo Caponi. Soffermandoci sulla Lega, però, di seguito vi lasciamo tutto l’elenco completo dei candidati che puntano ad essere eletti all’interno del Consiglio comunale di Perugia:

Luca Merli, Lorenzo Mattioni, Luca Valigi, Giacomo Areni, Mauro Bestiaccia, Omero Blasi, Laura Boco, Massimo Bracalenti detto Tosco, Ivana Campone, Anna Rosa Cimadomo, Massimo Dalla Pria, Giovanni Ferrara, Mauro Formica, Veronica Fracassini, Massimo Giorgetti, Giulio Guiducci, Maria Pia Mancini, Antonietta Marino, Alessia Minenza, Matteo Mogini, Eva Narducci, Benito Natale, Simone Nutarelli, Samuele Orlandi, Vincenza Pacifici, Vilma Palomba detta Vilma, Lara Pensi, Paolo Piergiovanni, Filomena Quaranta detta Filo, Roberto Rossi, Chiara Tomassini, Fabrizio Vinti

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE ELEZIONI COMUNALI PERUGIA 2019

Parecchi, insomma, i nomi che sosterranno la candidatura di Margherita Scoccia con la Lega che scalda i suoi motori per confermare (o addirittura aumentare) la sua presenza all’interno del Consiglio di Perugia riconfermando il successo degli ultimi cinque anni di guida da parte del centrodestra. Tornando alle Comunali di Perugia del 2019, infatti, fu proprio la coalizione attualmente maggioritaria nel governo a scamparla alle urne con il 59,8% dei voti rispetto al misero 26,59% che spetto al centrosinistra o all’ancor più risicato 6,86% del Movimento 5 Stelle (quest’anno a sostegno di Ferdinandi).

La Lega in coalizione si posizionò come primo partito grazie al 15,05% dei voti, con i Fratelli d’Italia distanti di quasi 3 punti percentuali e i forzisti fermi a poco più di 5%: a livello di seggi, dunque, fu La Lega ad occupare la quota maggioritaria nel consiglio di Perugia con ben 6 eletti: Gianluca Tuteri, Lorenzo Mattioni, Alessio Fioroni, Roberta Ricci, Luca Valigi e Luca Merli.











