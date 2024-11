ECCO I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI CON IL PD UMBRIA 2024: VERSO I SEGGI ELETTI PD

Tra poco scopriamo chi sono gli eletti Pd in Umbria. Le elezioni regionali 2024 si chiudono oggi dopo la due giorni di tornata elettorale, di conseguenza andremo ad appurare a breve i risultati fra vincitori e vinti, e di conseguenza l’eletto di eventuali consiglieri eletti del PD, il Partito Democratico, che prenderanno parte nelle prossime settimane ad appunto il nuovo consiglio regionale umbro. Obiettivo del partito di sinistra, cercare di ribaltare la situazione dopo cinque anni di governo del Centrodestra con la candidata Tesei, ma non sarà facile visto che nell’ultima tornata elettorale, giunta nel 2019, in anticipo, il successo della Lega e della sua coalizione fu abbastanza netto.

All’epoca governava proprio il centrosinistra con l’esponente del PD Catiuscia Marini, ma la stessa aveva deciso di fare un passo indietro dopo l’avvio di una inchiesta sulla sanità umbra che la vedeva fra i nomi iscritti sul registro. Il Partito Democratico vuole provare quindi a riprendersi la regione, e cercherà di farlo dopo la debacle alle recenti elezioni regionali 2024 in Liguria, ma forte però del successo, per certi versi inatteso, in Sardegna: riuscirà nell’impresa? Lo scopriremo fra poche ore, tenendo conto che in serata, visti anche i cittadini della regione Umbria relativamente “pochi”, dovrebbero arrivare appunto le ufficialità su eletti e non.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI CON IL PD UMBRIA 2024: TUTTI I NOMI

Nel frattempo andiamo a vedere i nomi prescelti dal Partito Democratico con l’obiettivo di vincere ovviamente le elezioni regionali 2024 in Umbria, una lista a sostegno della candidata presidente Stefania Proietti, dove spiccano alcuni nomi di prestigio come ad esempio Tommaso Bori, che è il segretario del Partito Democratico per la regione, quindi Simona Meloni, che invece è l’attuale capogruppo Pd in consiglio regionale.

Attenzione anche a qualche “nome nuovo”, non previsto prima dell’ufficialità delle candidature, come quello di Giuseppina Bonerba, nonché di Paolo Barboni, quest’ultimo, ex primo cittadino di Gubbio. La lista dei 20, la numero 17 per le elezioni regionali 2024, è quindi composta dalle candidate Simona Meloni, Benedetta Baiocco, Sarah Bistocchi, Valentina Bonomi, la suddetta Giuseppina Bonerbam quindi Cristina Croce, Letizia Michelini, Maria Grazia Proietti, e infine Emanuela Stramaccia. L’elenco dei candidati Pd è invece formato da Tommaso Bori, Paolo Barboni, Michele Bettarelli, Christian Betti, Devis Cruciani, Francesco De Rebotti, Francesco Filipponi, Joseph Flagiello, Paolo Fratini, Stefano Lisci e infine, Andrea Vannini, una lista quindi quasi equamente divisa con 9 donne e 11 uomini.

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI PD E PREFERENZE ALLE REGIONALI UMBRIA 2019

Andiamo quindi a scoprire come sono andate le elezioni regionali in Umbria per il Pd nel 2019. Come detto sopra, a vincere fu il centrodestra, con la candidata della Lega Donatella Tesei, mentre il Partito Democratico e il centrosinistra vennero sconfitti appoggiando il candidato Vincenzo Bianconi che si fermò solo al 37,48 per cento e ottenendo in totale 166.179 voti.

Il Partito Democratico fu comunque il secondo più votato in assoluto in regione dopo la Lega, con ben 93.296 voti e ottenendo di conseguenza 5 seggi presso il consiglio di minoranza, il numero più alto della coalizione tenendo conto che Movimento 5 Stelle e Bianconi per l’Umbria ottennero un voto a testa. I 5 eletti del Pd, oltre ovviamente al candidato Bianconi, furono Tommaso Bori, Simona Meloni, Fabio Paparelli, Donatella Porzi e Michele Bettarelli.