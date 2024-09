Elisabetta Gregoraci: nuova scuola per Nathan Falco Briatore

Elisabetta Gregoraci è pronta a lasciar volare Nathan Falco Briatore che, a 14 anni, si sta preparando per trasferirsi in Svizzera e studiare in un collegio prestigioso. Nathan, infatti, sta per trasferirsi in Svizzera, precisamente a Ginevra, dove vivrà insieme ai compagni di studio, vivendo per la prima volta lontano da mamma Elisabetta e papà Flavio. Pur essendo legatissima al figlio, la showgirl non ha alcuna intenzione di tappare le ali a Nathan che, come tutti gli adolescenti, ha voglia di conquistare la propria indipendenza, ma quanto costa il collegio svizzero scelto dalla Gregoraci e da Briatore per far studiare il figlio?

Nathan Falco, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ La gelosia di mamma per quel bacio sospetto

A svelare la retta che i due dovranno pagare è il magazine Elle che svela anche il nome dell’istituto in cui hanno studiato i figli di diplomatici e rappresentanti di imprese internazionali.

Quanto costa il collegio di Nathan Falco: svelata la retta che pagheranno Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

L’istituto in cui Nathan Falco Briatore studierà e vivrà da solo è Collège du Léman di Versoix vicino Ginevra fondato nel 1960. Come scrive Elle, la retta annuale da pagare va dai “25mila ai 100mila all’anno in base all’anno scolastico, le attività e i servizi richiesti”. Nathan vivrà nel campus del collegio ma potrà tornare a casa nel fine settimana.

Melina e Mario, genitori Elisabetta Gregoraci/ Il dolore per la madre morta troppo presto: "Fu un calvario"

A parlare dell’istruzione di Nathan e della scelta di iscriverlo ad un collegio svizzero, in una vecchia intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva dichiarato: “Quando avrà 14 anni, frequenterà il liceo in Svizzera, per crescere. Dopo spero che studi Food & Beverage administration”, aveva spiegato l’imprenditore. “Sia io che Elisabetta speriamo che il privilegio di Falco si trasformi in rabbia e determinazione, in voglia di emergere ancora di più”, aveva aggiunto.