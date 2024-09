Emmy 2024, tutti i vincitori: trionfo totale per Shōgun

Ieri sera, domenica 15 settembre 2024, si è svolta la cerimonia della 76° edizione degli Emmy Awards con l’assegnazione dei più importanti premi televisivi americani ai vari settori dell’industria televisiva USA che si sono maggiormente distinti nel corso dell’anno. A dominare la scena è stata la serie Shōgun, che ha fatto incetta di statuette e rivelatasi una delle più interessanti ed apprezzate novità degli ultimi anni; per lei il titolo di Miglior serie drammatica, ma sono numerosi i riconoscimenti ricevuti in serata.

Quel certo non so che, Rete 4/ Trama e cast della commedia brillante con Doris Day, oggi 16 settembre 2024

Shōgun, infatti, vince anche nella categoria di miglior attrice e miglior attore in una serie drammatica, grazie alle rispettive interpretazioni di Anna Sawai e Hiroyuki Sanada, miglior attore ospite in una serie drammatica con Néstor Carbonell e miglior regia per una serie drammatica con Frederick E.O. Toye. Anche The Bear ha ottenuto numerosi riconoscimenti, come miglior attore in una serie commedia grazie a Jeremy Allen White, miglior attore non protagonista in una serie commedia con Ebon Moss-Bachrach, miglior attrice non protagonista in una serie commedia con Liza Colón-Zayas, miglior attrice ospite in una serie comica con Jamie Lee Curti, miglior attore ospite in una serie comica con Jon Bernthal e miglior regia per una serie commedia grazie al lavoro di Christopher Storer.

HIT MAN - KILLER PER CASO/ Il film con Glen Powell e un mix che convince

Emmy 2024, Baby Reindeer eletta miglior miniserie

Passando alle altre categorie e ai premi assegnati agli Emmy 2024 nella serata di ieri, la miglior serie commedia è stata Hacks, che ha anche vinto nelle categorie miglior attrice in una serie commedia grazie a Jean Smart e miglior sceneggiatura per una serie commedia grazie a Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky. Importanti successi anche per Baby Reindeer, eletta miglior miniserie; trionfo anche nelle categorie miglior attore in una miniserie o film per la tv con Richard Gadd, miglior attrice non protagonista in una miniserie o film per la tv con Jessica Gunning e miglior sceneggiatura per una miniserie o film per la tv con Richard Gadd.

911, anticipazioni prima puntata 15 settembre/ Inizia la sesta stagione: che succede tra Chimney e Maddie?

Passando alle altre categorie, la miglior attrice non protagonista in una serie drammatica è Elizabeth Debicki con The Crown, il miglior attore non protagonista in una serie drammatica è Billy Crudup con The Morning Show e la miglior attrice ospite in una serie drammatica è Michaela Coel per Mr. & Mrs. Smith. La miglior attrice in una miniserie o film per la televisione è Jodie Foster per True Detective: Night Country, il miglior attore non protagonista in una miniserie o film per la televisione è Lamorne Morris per Fargo e la miglior regia per una miniserie o film per la televisione è quella di Steven Zaillian per Ripley.

Proseguendo con le ultime assegnazioni, la miglior sceneggiatura per una serie drammatica va a Will Smith con Slow Horses, la miglior sceneggiatura per uno speciale varietà spetta ad Alex Edelman con Just for Us, ad essere stato eletto miglior talk show è The Daily Show, mentre The Traitors è il miglior programma reality competitivo.