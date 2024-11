Emanuela Folliero non ha certo bisogno di presentazioni; volto noto del mondo dello spettacolo in virtù del suo lungo percorso professionale diviso tra cinema e tv con innumerevoli ruoli. Attrice, opinionista, annunciatrice; tanti volti e un apprezzamento costante da parte del pubblico che ha alimentato la curiosità degli appassionati anche in riferimento alla sua vita sentimentale. Oggi è legata a Giuseppe Oricci ma in passato ha avuto un’altra storia d’amore importante con l’ex marito Enrico Mellano, padre di suo figlio Andrea.

Ma chi è Enrico Mellano, ex marito di Emanuela Folliero? Parliamo di una persona particolarmente riservata; non a caso, sono poche le informazioni reperibili anche in riferimento alla sua attività professionale. Pare sia uno stimato produttore e imprenditore, originario di Bassano del Grappa e, sul fronte settimanale, oltre alla liaison con l’attrice non si hanno ulteriori notizie.

Emanuela Folliero e il rapporto di oggi con l’ex marito Enrico Mellano: “Per nostro figlio Andrea…”

Poche le informazioni anche in riferimento alla natura della liaison, sia per quanto concerne il primo incontro sia sui motivi specifici della rottura. Emanuela Folliero è sempre stata molto discreta a proposito della sua vita sentimentale, anche ai tempi della liaison con l’ex marito Enrico Mellano. La rottura si è concretizzata intorno al 2008 ma, per consentire un percorso di crescita sano al figlio Andrea, hanno mantenuto un ottimo rapporto.

“Colmava alcuni dei miei vuoti; non eravamo fatti per stare insieme ma si è trasferito a Monza per stare vicino anche a nostro figlio Andrea”, parlava così Emanuela Folliero al Corriere della Sera a proposito del rapporto con il suo ex marito Enrico Mellano dopo la rottura. Parole che testimoniano la maturità delle relazioni di oggi in virtù dell’amore del figlio nato dal loro amore, Andrea. Con quest’ultimo il legame è viscerale, come dimostrato dal recente racconto dell’attrice a proposito di uno ‘scontro’ con dei bulli: “Erano più alti di me e gli avevano detto che lo avrebbero menato se non mi avesse fatto il dito medio…”.

