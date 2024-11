E’ quasi ridondante sottolineare come, di pari passo con la notorietà, emerga una particolare curiosità da parte degli appassionati sulle vicende private dei personaggi del mondo dello spettacolo. Non è esente da tale circostanza Emanuela Folliero, ex ‘signorina buonasera’ ma soprattutto attrice e volto noto della tv. Sempre stata molto discreta a proposito della sua vita sentimentale ma è ampiamente nota la sua storia d’amore con il marito Giuseppe Oricci: quasi vent’anni insieme tra fidanzamento e nozze e una splendida famiglia che rende ancora più prezioso il valore dell’amore che li lega.

Partendo dalla genesi, Emanuela Folliero e suo marito Giuseppe Oricci si conoscono ormai da quasi vent’anni. Il primo incontro risale infatti al 2008; da allora quella scintilla non si è mai affievolita, anzi, è stata caratterizzata da una crescita costante alimentata dal grande passo del matrimonio dopo 10 anni di fidanzamento, precisamente nel 2018.

Giuseppe Oricci, marito di Emanuela Folliero: dal primo incontro alla carriera professionale

E’ proprio grazie ad alcuni aneddoti raccontati da Emanuela Folliero che apprendiamo non solo piccole curiosità sulla liaison ma anche dettagli riferiti proprio al marito Giuseppe Oricci. “La proposta di matrimonio? Me l’ha fatta il giorno del nostro anniversario davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse”, parlava così l’attrice di quel giorno speciale intervistata dal settimanale Chi, mentre sul primo incontro: “Appena l’ho visto mi è piaciuto subito, soprattutto dal punto di vista fisico; sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati”.

Ma chi è Giuseppe Oricci, marito di Emanuela Folliero? A dispetto della notorietà della consorte nel mondo dello spettacolo risulta essere molto riservato a proposito della sua quotidianità e vita privata. Sappiamo però, dal punto di vista professionale, della sua carriera da imprenditore. Prima di unirsi in matrimonio con Emanuela Folliero, suo marito Giuseppe Oricci aveva già vissuto una storia d’amore importante; relazione dalla quale è nato il suo primo figlio, Alessandro.