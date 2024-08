Non ci lascia mai soli il Million Day, la cui compagnia può voler dire vincere importanti premi: stiamo per scoprire quali riserverà l’estrazione delle ore 20.30 di oggi, domenica 4 agosto 2024, dei numeri vincenti. Questo perché non si ferma mai la corsa al milione di euro, il primo premio in palio, ma non l’unico, non solo perché ci sono altre categorie di vincita, ma perché c’è anche Extra Million Day con la sua carica di vincite da regalare. La nostra speranza è che l’appuntamento odierno con la fortuna sia fortunato almeno quanto quello del 26 luglio, quando è stata registrata l’ultima vincita milionaria proprio con un concorso serale.

Per ora il tabellone delle vincite ci dice che sono 299 nel complesso quelle registrate finora, quindi oggi c’è l’ennesima occasione per arrivare a 300. Magari potrebbe esserci proprio tra uno dei nostri lettori il fortunato giocatore che suonerà la carica dei trecento con l’estrazione di oggi…

Restiamo focalizzati sui premi per fare una panoramica delle possibili vincite: sappiamo bene che col 5 si vince l’ambito milione di euro, mentre col 4 il premio è di mille euro, bisogna accontentarsi di 50 e 2 euro rispettivamente per il 3 e il 2, che sono le ultime categorie di vincita. Ma ciò per quanto riguarda il gioco principale, Million Day, perché c’è anche Extra Million Day con la sua estrazione successiva, aggiuntiva, a poter regalare delle belle soddisfazioni.

Col 5 si vincono 100mila euro, resta sempre di mille euro il premio per il 4, mentre col 3 si vincono 100 euro e col 2 ammonta a due euro il premio. Ora non vi resta che scoprire i numeri vincenti per capire se questa estrazione è davvero fortunata e, in tal caso, qual è il premio che ha deciso di riservarvi la dea bendata…

LE COMBINAZIONI DEL 4 AGOSTO 2024 DELLE ORE 20.30 DEL MILLION DAY

