Si terranno nuovamente nella giornata di oggi gli ormai consueti due (o meglio, quattro!) appuntamenti quotidiani con il Million Day e la sua versione Extra che torneranno a distribuire i loro ricchissimi premi per l’ennesima volta in questo – particolarmente ricco – 2024 che si avvicina sempre di più alla sua naturale conclusione: occhi – dunque – sulle sale estrattive Sisal che tra le ore 13 e le 20:30 ci accompagneranno alla scoperta (che ovviamente noi seguiremo i diretta per voi, per poi riportarvi tra queste righe tutti i risultati) dei numeri vincenti di oggi del Million Day per dare ufficialmente il via al momento – senza dubbio – più interessante dei concorsi con il ricontrollo delle schedine e l’assegnazione di tutti i ricchi premi vinti!

Dato che mancano ancora diverse ore all’estrazione effettiva – e vi ricordiamo che tra queste righe ci soffermeremo solamente su quella che si terrà alle ore 13, poi a quella serale dedicheremo un altro articolo a parte -, possiamo soffermarci ancora un attimo su tutte le cose che vi serviranno per giocare e tentare la fortuna: ovviamente la prima cosa da fare sarà quella di cercare l’apposita schedina del Million Day sul vostro sito di scommesse preferito, oppure in una qualsiasi delle tantissime ricevitorie Sisal dislocare sul territorio italiano che andrà poi compilata (entro 10 minuti dall’effettivo sorteggio) con i vostri 5 numeri preferiti compresi tra l’1 e il 55 massimo.

Million Day, numeri vincenti di oggi 26 dicembre 2024/ L’estrazione delle ore 13:00

Nella schedina del Million Day – poi – potrete anche scegliere per quale concorso rendere valida la vostra scommessa, fermo restando che nel caso in cui non scegliate nessuna delle due opzioni la vostra giocata sarà automaticamente riferita al più vicino dei due concorsi; mentre grazie all’apposita casella potrete anche scegliere di partecipare contemporaneamente alla versione Extra che si tiene pochissimi secondi dopo quella principale e che vi darà modo di portarvi a casa un qualche premio nel caso in cui il primo dei due sorteggi sia stato deludente.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 13:00

Million Day: 5 – 19 – 45 – 49 – 51

Extra Million Day: 3 – 13 – 23 – 31 – 47

