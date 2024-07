Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 5 luglio 2024/ Scopri cinquine delle ore 20:30

Dopo l’estrazione delle ore 13:00 di oggi, 5 luglio 2024, del Million Day, andiamo a scoprire le cinquine fortunate del secondo concorso odierno, quello che come al solito ci farà compagnia alle ore 20:30. Come sempre avrete tempo fino alle 20:20, dieci minuti prima, per poter fare la vostra giocata, in caso contrario, i terminali verranno chiusi e il tutto verrà posticipato alla giocata successiva.

E se per caso voleste giocare ma non avete ancora ben in mente su quali numeri puntare, siamo pronti a darvi i nostri classici consigli, le nostre due cinquine che speriamo possano essere fortunate. Partiamo con i primi cinque numeri del Million Day, che ricordiamo, devono essere compresi fra l’1 e il 55. Scegliamo il 2, il 5, il 10, il 25 e il 44. Per quanto riguarda la seconda stringa, invece, potremmo puntare sul 3, il 12, il 24, il 35 e il 48. Ecco quindi i nostri consigli per il Million Day e l’estrazione di oggi, venerdì 5 luglio 2024, delle ore 20:30: ora basta con le chiacchiere, andate a giocare o godetevi il sorteggio che sta per cominciare, e soprattutto, buona fortuna.

I NUMERI FORTUNATI DI OGGI DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 3 – 4 – 25 – 45 – 52

EXTRA MILLIONDAY: 18 – 22 – 32 – 39 – 46











