Con il definitivo ritorno alla normalità di oggi – martedì 7 gennaio 2025 – dopo tutti gli appuntamenti festivi che ci hanno accompagnati dalla fine dello scorso anno a questo momento, torneranno anche i concorsi del Million Day e dell’Extra MillionDay che non si sono mai veramente interrotti senza prendersi neppure una piccola pausa durante le feste natalizie: come di consueto, le estrazioni oggi saranno in totale due, da un primissimo appuntamento (al quale abbiamo deciso di dedicare questo specifico articolo) che si terrà alle ore 13 in punto, fino al secondo che alle 20:30 ci permetterà di dichiarare la definitiva chiusura della giornata di concorsi che – oltre ovviamente al Million Day – ci regalerà anche il trittico lottifero composto da Lotto, 10eLotto e Superenalotto e il primo appuntamento settimanale con il milionario Eurojackpot!

Million Day, numeri vincenti di oggi 6 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Per quanto riguarda il Million Day, vi ricordiamo che fino a questo momento – purtroppo – nessuno nel 2025 è riuscito ancora a vincere l’ambitissimo milione in palio per chi riesce a centrare l’intera cinquina di numeri vincenti che vengono estratti nei due appuntamenti giornalieri, con la Dea Bendata che (ne siamo certi!) tra poco tornerà a colpire nel pieno dei suo ricchissimo stile con decine e decine di premi già pronti a finire nelle tasche dei più fortunati tra i tantissimi giocatori che ogni giorno si misurano con questo concorso unico nel suo genere!

Estrazione Million Day di oggi 6 gennaio 2025/ Numeri vincenti delle ore 13:00

Se voleste cercare di massimizzare le vostre chance di vincita, sappiate che come sempre sul sito ufficiale del Million Day potrete trovare facilmente tutte le statistiche relative ai numeri che meno frequentemente finiscono protagonisti dei due sorteggi giornalieri: allo stato attuale a dominare la classifica troviamo – con 42 assenze consecutive – il 4, seguito a brevissima distanza (ovvero 2 concorsi in meno) dal 30 e – ancora, altre 2 assenze in meno – dall’altrettanto sfortunato 14.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay:

Estrazione Million Day di oggi 5 gennaio 2025/ Ecco l'estrazione delle ore 20:30