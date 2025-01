Un buon Million Day a tutti voi che ci seguite. Anche oggi, domenica 5 gennaio 2025, si terrà come da consuetudine la doppia estrazione di uno dei giochi che appassiona di più i nostri connazionali, a cominciare da quella delle ore 13:00. Fra pochi minuti scopriremo quindi i numeri vincenti che potrebbero farci diventare milionari, ma anche arricchire il nostro conto in banca in maniera importante.

Estrazione numeri vincenti Million Day di oggi 4 gennaio 2025/ Scopri le cinquine delle ore 20:30

Non va infatti dimenticato che oltre al malloppo da un milione di euro se si azzeccano tutti e 5 i numeri, si possono portare a casa 100.000 euro nel caso in cui indovinaste gli extra Million Day, una cifra che ovviamente non sarebbe male vincere. Naturalmente non sarà facile, le combinazioni sono tante, ma fino a che continuerete a meditare sul divano senza agire, quindi alzarvi, uscire di casa e recarvi presso la ricevitoria più vicina, sarete certi di non vincere. Se invece voleste provare ad assaporare la vittoria provate a giocarvi questi numeri per l’estrazione delle ore 13:00 di oggi del Million Day: 5, 8, 12, 25 e 40, buona fortuna.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 4 gennaio 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: SCOPRIAMO QUALI SONO I NUMERI DI OGGI DELLE 13:00

Million Day: 22 – 23 – 32 – 33 – 47

Extra Million Day: 7 – 10 – 28 – 39 – 45