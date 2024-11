Ogni giorno gli italiani hanno la chances di vincere fino a un milione di euro con il concorso del Million Day, che mette in palio la maxi cifra in due differenti estrazioni, la prima alle 13 e la seconda alle 20:30. Prima di andare a scoprire quelli che sono i numeri fortunati del primo appuntamento di oggi martedì 26 novembre, andiamo a conoscere come e dove si può partecipare al concorso giocando le proprie cinquine che si spera siano quelle fortunate. Per prendere parte al gioco del Million Day si può avanzare una schedina online: per farlo basta aprire un conto gioco con l’otto Italia o con uno dei rivenditori autorizzati in modo tale da giocare online scegliendo i numeri che più si preferiscono.

C’è poi la possibilità di giocare tramite l’app My Lotteries che molto semplicemente offre ai giocatori la chances di avanzare i propri numeri e consultare statistiche, numeri ritardatari e frequenti, curiosità sul regolamento ma soprattutto i numeri vincenti del concorso quelli che regaleranno a qualcuno la gioia della vittoria. Il terzo metodo è certamente quello più amato dai giocatori meno pratici con il digitale: è quello di giocare ricevitoria, dunque di persona. Molto semplicemente infatti i giocatori possono cercare il punto vendita più vicino a loro, edicola, tabaccheria o sala scommesse che sia, in modo tale da avanzare la propria schedina con facilità, conservando poi lo scontrino con su riportati i propri numeri in modo tale da controllare poi se sia o meno vincente. Indipendentemente da dove i giocatori scelgano di giocare, le regole sono le stesse: non cambia nulla tra le differenti metodologie, dunque ognuno può decidere liberamente. Andiamo ora a vedere quelli che sono i numeri fortunati delle ore 13.00.

MILLION DAY: LE CINQUINE DELLE ORE 13.00

