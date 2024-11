Ricomincia una nuova settimana che porta con sé i classici impegni, tra università, scuola, lavoro e altre incombenze che fanno parte della vita quotidiana. Nonostante le tante cose da fare, c’è però anche un “impegno” che in realtà ci permette di ricominciare la settimana con il sorriso in quanto ci dà la speranza, in qualche modo, di poter cambiare almeno in parte la propria vita. Si tratta del concorso del Million Day, quel gioco fortunato che ogni giorno mette in palio fino a un milione di euro in due differenti estrazioni, la prima alle 13.00 e la seconda alle 20.30. Il gioco offre ai giocatori la chance di giocare due volte, come abbiamo detto, ma anche di vincere dei premi importanti che arrivano fino a un milione, che non è però l’unico premio in palio. Sono tanti, infatti, i premi che il concorso offre e partono da due euro, che si portano a casa indovinando due numeri.

Million Day ed Extra Million Day/ Le estrazioni vincenti di oggi, 24 novembre, alle ore 20.30

Si tratta ovviamente del premio più basso poiché le ricompense vanno poi via via a salire e arrivano fino alla cifra della quale abbiamo già parlato precedentemente, che inutile a dirsi, è la più ambita da tutti i giocatori. Ricordiamo inoltre a voi lettori che pensate di prendere parte a questo concorso, che esiste grazie al gioco dell’Extra Million Day anche una seconda possibilità: quella di partecipare a questo concorso secondario che permetterebbe di portare a casa una somma comunque importante, pari a 100.000 euro. Una somma non paragonabile a un milione certamente ma comunque molto interessante in quanto regalerebbe ai numeri giocati una seconda chance. Il costo alla prima estrazione è di un solo euro, così come quello del secondo.

Million Day ed Extra Million Day/ Le estrazioni vincenti di oggi, 24 novembre, alle ore 13.00

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI DELLE ORE 13.00

Million Day: –

Extra Million Day: –