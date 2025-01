Grazie all’ampio successo dei numerosi eventi che sono stati organizzati al Palazzo dei Congressi di Roma, alla Nuvola, al Palazzo dello Sport di Nervi e Piacentini e al Parco del Laghetto, EUR spa è riuscito a registrare incassi per oltre 20 milioni grazie a più di un milione di presenze complessive: un vero e proprio successo che dimostra quando la società sia riuscita ad intercettare l’interesse del grande pubblico, spesso e volentieri internazionale; in vista peraltro di un 2025 nel corso del quale il presidente di EUR spa Enrico Gasbarra punta a perseguire e strutturalizzare quella vocazione internazionale sempre più importante per attrarre persone nel nostro bel paese.

“Chiudiamo il 2024 – spiega proprio il presidente Gasbarra – con un record di presenze e di incassi nelle strutture gestite da EUR spa” che hanno registrato un “risultato straordinario” anche grazie al lavoro instancabile “dell’AD Claudio Carserà, dell’intero cda e soprattutto dei nostri dipendenti“; il tutto confermando quando la società sia “solida finanziariamente” e soprattutto un polo sempre più “strategico per lo sviluppo di Roma e del Paese” grazie ad un’ampia offerta congressuale e ad “un intrattenimento di qualità” che creano “ricchezza e valore pubblico e sociale“: l’obiettivo per questo 2025 – conclude il presidente – è quello di “potenziare ancora di più la vocazione internazionale“.

Tutti i numeri dei poli congressuali di EUR spa del 2024: il fatturato record da 20 milioni di euro

Entrando ora nel merito effettivo dei dati di EUR spa per l’anno che si è appena concluso, vale la pena partire da quelli che sono i poli congressuali più importanti: la Nuvola e il Palazzo dei Congressi – infatti – nel 2024 hanno visto al loro interno organizzare 59 differenti eventi (39 corporate, 16 congressuali, 4 fiere e uno artistico) per un totale di oltre 350mila presenze che hanno generato 20 milioni di euro di introiti; tra i quali vale certamente la pena citare per via del loro enorme successo ‘EUPHORIA – Art is in the Air‘, ‘Roma Arte in Nuvola‘ e ‘Più Libri Più Liberi‘, ma anche i numerosi concerti, spettacoli ed eventi culturali che hanno raccolto da soli oltre 200mila euro di fatturato attirando artisti del calibro di Christian De Sica, Roberto Vecchioni, Lucinda Childs e Chassi Abranches.

D’alta parte, nel Palazzo dello Sport di EUR spa grazie ad una ricca offerta di concerti ed eventi sportivi sono state ospitate più di 300mila persone con un successo tale che sono già stati riorganizzati 50 eventi per il 2025, tra i quali vale certamente la pena citare i concerti – già soldout – di Jovanotti e Max Pezzali; mentre infine al Parco del Laghetto sono state oltre 500mila le presenze del 2024 per eventi come ‘This is Wonderland – Pinocchio Back to Wood‘ premiato con il Best Event Awards Italia 2024 e la coppa del mondo di Triathlon che per la prima volta nella storia recente ha riportato a Roma un evento sportivo di caratura internazionale.