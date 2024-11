Dopo quasi un anno trascorso in un perenne stato di agitazione sindacale, il nuovo Consiglio di amministrazione di EUR spa – subentrato solamente lo scorso luglio – è riuscito a raggiungere un accordo con le sigle FP CGIL, CISL FP, UIL PA e UGL Terziario al termine di un lungo incontro che si è tenuto nella giornata di oggi: tanti i temi sul tavolo a partire dagli aumenti nei premi di produzione per i dipendenti, per arrivare fino ad un nuovo ampio piano di welfare aziendale; il tutto all’insegna di un nuovo rapporto di fiducia tra i vertici di EUR spa, i sindacati e – soprattutto – i dipendenti.

L’accordo tra i sindacati e il CDA di EUR spa entrerà immediatamente in vigore e durerà per l’interezza del prossimo triennio – ovvero il periodo di competenza dell’amministrazione subentrata a luglio – garantendo due nuovi fondamentali diritti ai tanti lavoratori della società oggi guidata da Claudio Carserà: da un lato (accennavamo già prima) è stato definito un nuovo regolamento per i parametri e le caratteristiche dei premi che spettano ai lavoratori al raggiungimento dei risultati; mentre dall’altro si è parlato anche di un rinnovato e maggiormente strutturato sistema di welfare aziendale.

L’AD di EUR spa, Claudio Carserà: “Soddisfatto dei risultati raggiunti per il bene dei dipendenti”

“Le intese raggiunte – commenta alla chiusura dell’accordo con i sindacati Claudio Carserà, Amministratore Delegato di EUR spa –, il rilancio di costruttive relazioni sindacali e la costante attenzione alle attese dei dipendenti costituiscono il solido punto di partenza da cui muovere” per raggiungere con una rinnovata “armonia” tutti gli “ambiziosi piano di sviluppo” che ha intenzione di portare a termine nel corso dei prossimi tre anni.

L’AD di EUR spa nel suo discorso ci anche tenuto a ringraziare “il Presidente Enrico Gasbarra” che ha partecipato personalmente al dialogo con i sindacati dicendosi – peraltro – “soddisfatto per i risultati raggiunti” a favore dei dipendenti, oltre a ringraziare anche “tutto il Consiglio di Amministrazione” che si è dimostrato aperto e comprensivo alle richieste sindacali; per poi concludere ribadendo ancora una volta che – dal conto suo – “la valorizzazione delle persone che lavorano in azienda e la loro soddisfazione [sono] pilastri fondamentali su cui realizzare il progetto di sviluppo, crescita e di solidità di EUR spa“.