FAUSTO DESALU, CHI È? UNO DEI QUATTRO EROI DI TOKYO

Scopriamo chi è Fausto Desalu, che affronterà – insieme a Filippo Tortu – la finale dei 200 metri agli Europei atletica Roma 2024. Il suo nome è chiaramente ben noto a tutti gli appassionati, anche perché stiamo parlando di un atleta di 30 anni; soprattutto Desalu è uno dei quattro eroi della 4×100 che ha clamorosamente vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, gli altri sono chiaramente Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e lo stesso Tortu. Eseosa Fostine Desalu, questo il nome all’anagrafe (Fausto è il soprannome, con cui è comunque noto anche a livello ufficiale quando gareggia), è nato nel febbraio 1994 a Casalmaggiore, provincia di Cremona.

L’origine è nigeriana, ma al compimento dei 18 anni Desalu ha acquisito la nostra cittadinanza; si è messo in luce da giovane, per la precisione in una gara indoor dei 60 ostacoli ad Ancona quando ha fatto registrare il record italiano. Inizialmente ostacolista, aveva fatto benissimo anche sui 200 ostacoli con il primato nazionale allievi sui 200, corso ad Aosta con un forte vento contrario; la prima vera esperienza sui 200 metri piani è arrivata in un triangolare con Francia e Germania nel marzo 2012, quarta posizione (sempre indoor) in 21’’81, poi la prima medaglia con il bronzo della 4×100 agli Europei juniores di Rieti.

IL PALMARES DI FAUSTO DESALU

A quel punto la carriera di Fausto Desalu ha finalmente spiccato il volo: nel 2015 il cremonese ha partecipato ai Mondiali militari di Mungyeong, in Corea del Sud, e ha vinto l’oro dei 200 in 20’’64. Curiosamente un centesimo meno del tempo corso nella batteria delle Olimpiadi di Rio de Janeiro: l’esordio a cinque cerchi si è risolto per Desalu in un’eliminazione in batteria, ma intanto il ragazzo ha accumulato esperienza e ai Giochi del Mediterraneo di due anni più tardi ha vinto l’argento dei 200, a Tarragona, per poi prendersi l’oro della 4×100, lui secondo frazionista e Tortu a chiudere la staffetta dell’Italia.

Gli altri successi sono quelli di Chorzow, in Polonia: il primo ancora nella 4×100 ai World Relays 2019, con Davide Manenti al posto di Patta ma per il resto con Jacobs e Tortu a fare le prove generali dell’incredibile gioia olimpica. L’anno scorso invece Fausto Desalu ha fatto parte della nazionale azzurra che ha sbancato gli Europei a squadre, un grande trionfo anche se lui personalmente non ha timbrato un grande risultato. L’ultima apparizione ai Mondiali di Budapest: 20’’49 ed eliminato in batteria, l’anno prima agli Europei di Monaco Desalu aveva corso in 20’’48 ma si era fermato alla semifinale dei 200. Oggi invece è in finale agli Europei atletica 2024 Roma: vedremo come andrà a finire.











