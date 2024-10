La quinta puntata di Temptation Island è andata in onda martedì 8 ottobre su Canale 5 e come al solito tantissimi sono stati i colpi di scena che hanno spiazzato praticamente tutti. Uno dei momenti più attesi dai telespettatori era senza dubbio il falò di confronto anticipato tra Alfred e Anna, chiesto da entrambi dopo che lui ha baciato la single Sofia. Lui doveva dimostrare alla fidanzata che poteva fidarsi, nel villaggio però si è reso conto di non essere più innamorato ed è per questo che ha deciso di lasciarsi andare con la tentatrice. Dopo un acceso battibecco i due hanno deciso di lasciare il programma separati, il ragazzo subito dopo ha incontrato Sofia ed è uscito insieme a lei dal reality.

Anche il percorso di Alfonso e Federica ha stupito tutti, lei nel villaggio delle fidanzate si è avvicinata molto al tentatore Stefano. Il fidanzato non appena ha visto che si stava divertendo molto con il single ha deciso di approfondire la sua conoscenza con la single Silvy. Con la ragazza ha anche messo in atto un codice segreto per poter comunicare senza che le telecamere possano svelare le loro conversazioni. Nel nuovo falò Alfonso ha notato che la complicità di Federica e Stefano è sempre più forte ed è apparso gelosissimo.

Valerio e Diandra hanno avuto un nuovo confronto nella quinta puntata di Temptation Island, i due avevano lasciato il programma da separati durante la precedente puntata. Lui dopo il falò si è subito reso conto di aver sbagliato, ha quindi chiesto scusa all’ex fidanzata leggendole un’emozionante lettera nella quale si è detto pentito del suo comportamento ma soprattutto di non essere stato al suo fianco quando ne aveva bisogno. Dopo aver ammesso di essere ancora innamorato di lei ha fatto sapere di essere pronto a rinunciare al trasferimento a Brindisi. Alla fine Diandra e Valerio hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore e sono tornati insieme a casa.

Spazio poi a Giulia e Mirco, lei nel villaggio è sempre più vicina al single Bruno, tra coccole e tenerezze gli ha anche dato il suo numero di telefono. Nel pinnettu però c’è rimasta molto male sentendo un momento di riflessione del fidanzato, lui infatti ha ammesso di essere confuso perché non sa se prova ancora amore o se la relazione è un po’ trascinata dal tempo. A quel punto lei ha subito chiesto il falò di confronto, lui però ha rifiutato e ha deciso di fare un’esterna con la single Alessia.

Giulia li vede mentre si abbracciano sulla spiaggia, i due dopo essersi scambiati coccole e tenerezze hanno dormito insieme sulla spiaggia. Delusa la fidanzata di Mirco ha chiesto un nuovo falò, Filippo Bisciglia le ha però detto che lui si trovava in barca con Alessia, su richiesta di Giulia l’ha quindi raggiunto per metterlo al corrente della decisione della fidanzata. Questa volta accetterà il falò di confronto? I telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa succederà tra loro e se la loro storia d’amore riuscirà a sopravvivere a Temptation Island.