IL BILANCIO PARZIALE DEI FERITI CAPODANNO 2025

Per i feriti Capodanno 2025 si arriva a stilare una sorta di bollettino di guerra, perché da un primo bilancio parziale si evince che potrebbero superare quest’anno anche il centinaio. Solo nella zona della provincia di Napoli sono stati registrati almeno 65 feriti. Tra questi sono coinvolti 8 minorenni, in particolare cinque hanno meno di 12 anni, ma fortunatamente nessuno è in condizioni gravi. Una 23enne e un turista 28enne arabo sono finiti in ospedale per i colpi da proiettile sparati durante le feste di Capodanno. Il turista si trova in terapia intensiva per il perforamento di un polmone, ma non è in pericolo di vita.

Ci sono poi 8 feriti nella provincia di Salerno, di cui due hanno perso la mano. Un altro giovane è rimasto ferito in Puglia, dove il bilancio feriti Capodanno 2025 è di 10 persone. Il 20enne è stato colpito all’addome ed è finito in rianimazione al Policlinico di Bari dopo un intervento d’urgenza. C’è poi un uomo che si è ferito a un occhio per un bengala, ma anche persone che hanno riportato traumi lievi per botti, petardi e alcol. Ad Andria, ad esempio, un bambino di 6 anni è finito nel bilancio dei feriti per l’esplosione di una pistola a salve.

FERITI CAPODANNO 2025 IN ITALIA, 5 MORTI IN GERMANIA

Ci sono stati festeggiamenti di sangue anche in provincia di Caserta, dove ad esempio un 25enne è stato preso in cura per un trauma facciale, mentre altre due persone hanno riportato lievi ferite. Non sono mancati purtroppo i feriti Capodanno 2025 anche a Milano, per fortuna senza feriti gravi. Per 4 persone è stato necessario ricorrere alle cure per ferite da petardi, nel loro caso superficiali. Ci sono stati anche interventi da parte dei vigili del fuoco per via di incendi su tetti e balconi, ma anche di cassonetti, in questo caso senza feriti.

Nel complesso, in Italia ci sono stati 882 interventi da parte dei vigili del fuoco per le celebrazioni del primo giorno dell’anno, quindi ne risultano 179 in più rispetto al 2024. Al primo posto c’è la Lombardia con 142 interventi, mentre la Sardegna è l’unica regione dove non ce ne sono stati. All’estero c’è il caso della Germania, dove ci sono stati 5 morti nella notte di Capodanno in diverse zone per l’esplosione di fuochi d’artificio molto potenti. Lo ha fatto sapere la polizia, precisando che però il bilancio è ancora provvisorio.