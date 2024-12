Come ogni anno c’è una grandissima attesa per i fuochi d’artificio di Capodanno 2025 che illumineranno – esattamente allo scoccare della mezzanotte del primo gennaio – i nostri cieli per accogliere in grandissimo stile l’arrivo dell’anno nuovo: sono già parecchi (dall’Italia al resto del mondo) gli spettacoli pirotecnici già organizzati e che rappresentano in alcuni casi una vera e propria tradizione; ma d’altra parte è importante sottolineare che soprattutto nel nostro bel paese sono parecchi i comuni che hanno deciso di vietare tassativamente i fuochi d’artificio di Capodanno 2025 sia per preservare la salute dei numerosi animali domestici (letteralmente terrorizzati da botti ed esplosioni), sia per evitare di immettere in atmosfera quantità eccessive di inquinamento.

Partendo proprio da qui, prima di pensare dove andare ad assistere agli spettacoli di fuochi d’artificio di Capodanno 2025 è importante controllare attentamente le disposizioni comunali per non rischiare di restare delusi: in linea generale possiamo dirvi per certe che fuochi e botti saranno tassativa vietati – con pene che in alcuni casi sono anche piuttosto severe – a Roma, a Torino, a Bologna, a Firenze, a Genova, a Venezia e in parecchie altre realtà locali più o meno piccole; mentre nell’area del milanese (salvo la richiesta del sindaco Sala di evitarlo, non vincolante) non è prevista alcuna limitazione, così come lo stesso varrà a Napoli e a Perugia.

Dove vedere i fuochi d’artificio di Capodanno 2025: gli spettacoli pirotecnici più belli dall’Italia all’estero

Venendo ora al punto vero e proprio dell’articolo, chiunque volesse assistere ad uno spettacolo di fuochi d’artificio di Capodanno 2025 unico nel suo genere dovrà – quasi obbligatoriamente – recarsi in una delle ultime città che vi abbiamo elencato: a Milano e a Napoli non è previsto alcuno spettacolo pubblico vero e proprio, ma possiamo tranquillamente immaginare che saranno parecchi i comuni cittadini che organizzeranno dei piccoli spettacoli ‘domestici’; mentre tra tutte le città italiane sicuramente Ferrare è quella che ospita lo show più bello in assoluto con il tradizionale incendio al castello che si ripete da ormai vent’anni.

D’altra parte, all’estero saranno tantissime le città dove si terranno spettacoli di fuochi d’artificio di Capodanno 2025: un esempio – forse tra i più lampanti – è certamente la Ville Lumière (ovvero ovviamente Parigi) che ogni anno organizza un enorme show sugli Champs-Élysées, ma non possiamo non citare anche Londra con il tradizionale spettacolo sul Tamigi che parte dal London Eye; mentre ben oltre i confini europei, anche Sydney e Dubai ospitano degli spettacoli apprezzatissimi ed unici nel loro genere, similmente a Rio De Jeneiro, Las Vegas e Hong Kong.

