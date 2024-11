Stasera Valentina Lodovini è ospite a Le Iene per presentare Una Terapia Di Gruppo, la nuova frizzante commedia di Paolo Costella, in cui interpreterà il ruolo di Bianca. Negli anni l’attrice ha sempre sottolineato la sua volontà di mantenere un certo riservo per quel che riguarda la sua vita privata. E, come spesso accade in questi ambiti, nonostante corrano molte voci, la sua vita sentimentale sembra – in ogni caso – riuscire a rimanere un mistero. Ma qual’è, allora, il segreto dietro a questo silenzio? È il segreto, probabilmente, che contraddistingue tutte le più grandi storie d’amore.

A tal proposito l’attrice è stata molto chiara quando, collegandosi al suo passato, ha parlato di una lunga storia d’amore incondizionato per poi tornare, invece, a parlare di quelli che, nel presente, sono i suoi amori più grandi. Oltre all’amicizia, però, c’è anche un archivio di immagini d’amore, passate e presenti, che restano indelebili nel suo cuore, come nella sua mente.

Fidanzato di Valentina Lodovini, le immagini e la magia del grande amore

“Io sono esattamente lui”, spiega l’attrice riferendosi al giovane alter ego di Steven Spielberg nel suo film autobiografico The Fabelmans (2022) – librandosi in una dettagliata intervista rilasciata, quest’anno, al canale di DiarioMocciaArchives. “Il cinema, la magia”, continua ancora Valentina Lodovini mentre confessa alcune delle pietre miliari della Settima Arte che hanno fatto battere il suo cuore, di fronte allo schermo illuminato, e poi – ancora – quello dei suoi spettatori. Al di là delle possibili categorizzazioni, l’attrice suggerisce, nell’intervista, che “dovremmo essere la generazione più istruita della storia e questo”, come quel che accade quando si è alle prese con una storia d’amore, “passa anche attraverso il cinema”.

Al suo amore per il cinema e all’amore del pubblico si è unito, poi, quello dei suoi personaggi. Basti pensare al suo ruolo di Zoticona nell’ultimo dramma romantico di Filippo Conz. Conversazioni Con Altre Donne uscì nelle sale il 31 agosto del 2023 ed è uno dei film in cui l’attrice premiata due volte ai Nastri D’Argento parla d’amore, accanto al suo ex fidanzato, Principino, alias Francesco Scianna, nella maniera più schietta, disillusa e – al contempo – emozionante possibile.