Filippo Rigoni, Serena Ziello e Beatrice Ferru sono pronti a tornare sul palcoscenico di Io Canto Generation 2024, il talent show dedicato a giovani talenti condotto da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. Dopo le prime due puntate prosegue la corsa verso la finalissima con tanti giovani talenti pronti a sfidarsi in prove singole e in coppia con i rispettivi capisquadra. Come sempre le esibizioni live saranno votate dalla giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi. Conosciamo meglio Filippo Rigoni, Serena Ziello e Beatrice Ferru, tra i giovani concorrenti di questa edizione.

Filippo Rigoni, concorrente di Io Canto Generation 2024: la giuria sovrana lo stronca

Filippo Rigoni è tra i giovani concorrenti di Io Canto Generation 2024 dove è entrato nella squadra di Cristina Scuccia, ex Suor Cristina. Proprio durante la seconda puntata del talent show dedicati a giovani talenti, Filippo si è esibito con la caposquadra sulle note di “Per due come noi” di Angelina Mango ed Olly incantando pubblico e giuria. Lo stesso Gerry Scotti si è complimentato per l’ottima performance: “bellissima esecuzione”.

Poi il voto è passato alla giuria con Michelle Hunziker che ha sottolineato la bravura del giovane cantante e la sua intonazione: “anche lui intonatissimo, tecnica incredibile, il pezzo è molto nuovo, ma ci ha trasmesso una energia pazzesca. Noi partiamo con un bel 27, non si poteva dare meno”. Poi il voto della giuria sovrana composta da Iva Zanicchi, Al Bano e Orietta Berti che gli hanno dato un punteggio di 24.

Serena Ziello, la concorrente di Io Canto Generation 2024: serve più grinta

Anche Serena Ziello prosegue la sua gara a Io Canto Generation 2024 dopo una seconda puntata dove è salita sul palcoscenico per ben due volte. La prima volta con la caposquadra Cristina Scuccia sulle note di “True Colors” di Cindy Lauper. Una esibizione che non ha convinto particolarmente la giuria, visto che hanno racimolato un punteggio di 25 voti. “Abbiamo dato un voto apparentemente basso, ma oramai ti conosciamo e vogliamo di più. Un bel 25” – ha precisato Fabio Rovazzi parlando a nome di Michelle Hunziker e Claudio Amendola.

Poi è stata la volta di Iva Zanicchi, Orietta Berti e Al Bano: “è vero che non l’hai cantata con quella grinta, ma ce l’hai messa tutta. Speriamo prossima volta tu sia ancora più brava. Voto 27”. Successivamente Serena Ziello è tornata da sola con il brano “Brividi” di Rosanna Casale conquistandosi così, meritatamente, l’accesso alla nuova puntata di Io Canto Generation.

Beatrice Ferrua, concorrente di Io Canto Generation 2024: possibile vincitrice?

Infine Beatrice Ferrua, la giovane 12enne di Cagliari, che ha incantato tutti sulle note di “Voilà”, un brano francese che ha raggiunto la fama grazie all’Eurovision Song Contest. Una performance intensa che ha fatto alzare tutto il pubblico in piedi come ha sottolineato Gerry Scotti: “l’intensità è stata la carta vincente di queste due ragazze”.

Complimenti a scena aperta anche dai giurati, a cominciare da Michelle Hunziker: “Beatrice è stata bellissima la tua evoluzione in sole due puntate. Questa volta il direttore artistico ha lavorato benissimo e ti ha dato un pezzo che ha fatto venire fuori la tua anima bella, tenue e l’hai proprio cantata da Dio. Ci hai fatto emozionare, per te un bel 30!”. Infine il voto di Iva Zanicchi che, a nome di Orietta Berti e Al Bano: “hai cantato divinamente e abbiamo deciso per un 30!”. Che dire: la strada di Beatrice nel programma è tutta in salita!