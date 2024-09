PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO CROAZIA: CHI GIOCA AL DA LUZ?

Le probabili formazioni Portogallo Croazia ci permettono di andare a individuare le scelte in vista della partita che si gioca all’Estadio Da Luz di Lisbona, alle ore 20:45 di giovedì 5 settembre: è la Nations League 2024-2025, dunque torna questa competizione che è giunta alla quarta edizione e che, come noto, si incrocia anche con le qualificazioni agli Europei e si alterna alle qualificazioni ai Mondiali, che presto torneranno a farci compagnia. Le probabili formazioni Portogallo Croazia sono intriganti, perché ci sono di fronte due nazionali che agli Europei hanno deluso o comunque non sono riuscite ad arrivare in fondo: la Nations League è dunque un punto ideale per provare a ripartire.

Sono stati confermati i due CT: da una parte Roberto Martinez che aveva appena preso l’incarico da Fernando Santos, dall’altra invece Zlatko Dalic che ha aperto un ciclo comunque molto interessante, ma che adesso ha bisogno di essere rinnovato negli uomini. Vedremo come andrà a Lisbona, ma qui parliamo delle probabili formazioni Portogallo Croazia e dunque come già detto proviamo a fare un rapido focus sulle scelte che saranno operate da parte dei due Commissari Tecnici, ipotizzando le nazionali sul terreno di gioco del Da Luz.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO CROAZIA: QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni Portogallo Croazia possiamo leggere brevemente le quote fornite dall’agenzia Snai, secondo cui i lusitani sono favoriti: il segno 1 per la loro vittoria ha infatti un valore che corrisponde a 1,60 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’ipotesi del successo della Croazia porta in dote una vincita che equivale a 5,50 volte la vostra giocata. Abbiamo infine l’eventualità del segno X, per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con un guadagno che ammonta a 3,90 volte la cifra investita sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO CROAZIA

LE SCELTE DI MARTINEZ

La prima notizia da dare sulle probabili formazioni Portogallo Croazia è che c’è ancora Cristiano Ronaldo: bene o male che sia, il trentanovenne fa parte dei convocati e dunque ce lo aspettiamo titolare al centro dell’attacco. Il modulo del Portogallo è da valutare: potrebbe essere un 4-3-3 con Bernardo Silva e Rafael Leao da esterni nel tridente, in mezzo al campo la sicurezza rimane sempre Palhinha (acquistato dal Bayern Monaco) e poi una serie di mezzali di qualità tra le quali spiccano ovviamente lo stesso Bernardo Silva, che può arretrare il suo raggio d’azione.

A giocare però potrebbero essere Vitinha (dunque con una sorta di doppio playmaker) e naturalmente Bruno Fernandes, uno degli intoccabili di questa nazionale. In difesa abbiamo la coppia centrale formata da Ruben Dias e Antonio Silva; Dalot può giocare a destra o a sinistra, poi Nuno Mendes o Nélson Semedo, il portiere ancora una volta sarà Diogo Costa e bisogna anche dire che dai convocati in questo caso è uscito Rui Patricio.

GLI 11 DI DALIC

Zlatko Dalic per le probabili formazioni Portogallo Croazia ha come sempre in mente il 4-2-3-1, a dirla tutta non c’è stato nemmeno troppo ricambio e sono pochi i nomi a disposizione del CT. L’eterno Modric è presente, pronto a giocare nei due in mezzo al campo; a fargli compagnia potrebbe essere Kovacic, dunque sulla trequarti verrebbe eventualmente schierato Pasalic che avrebbe la compagnia di due esterni. Da definire la posizione di Perisic, rimasto senza contratto dopo l’addio all’Hajduk Spalato.

Più probabile che a essere titolare sia l’emergente Majer con Ivanusec a occupare l’altra corsia, secondo questo modulo Kramaric sarebbe la prima punta di riferimento. In porta andrà ancora Livakovic, mentre per quanto riguarda la difesa sappiamo che Gvardiol si può allargare sulla sinistra facendo il terzino tattico, questo ci dice che a formare la coppia centrale sarebbero Pongracic e Josip Sutalo mentre a destra opererebbe Stanisic, che dopo il prestito al Bayer Leverkusen è rientrato al Bayern Monaco.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO CROAZIA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Allenatore: Roberto Martinez

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, J. Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Majer, Pasalic, Ivanusec; Kramaric. Allenatore: Zlatko Dalic