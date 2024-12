C’è anche Francesco Maugeri tra i concorrenti giunti alla finale di The Voice Kids 2024, il talent musicale di successo condotto da Antonella Clerici che vede protagonisti bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni. Grande attesa la finale di venerdì 20 dicembre 2024 durante la quale scopriremo il nome del vincitore di The Voice Kids 2024. I riflettori sono puntati anche sul giovanissimo siciliano che all’età di 12 anni ha conquistato tutti portando sul palcoscenico di The Voice Kids un’emozionante reinterpretazione del brano “La rondine” di Pino Mango. Durante la semifinale del programma televisivo di Raiuno, il 12enne di Niscemi ha emozionato davvero tutti: dalla giuria composta da Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino al pubblico in studio e da casa.

Alessio Distefano, chi è la finalista The Voice Kids 2024/ Da Sesto San Giovanni alla vittoria finale?

La sua esibizione con “La rondine”, con tanto di violino al seguito, ha fatto breccia nel cuore di tutti: un’interpretazione delicata ed emozionante che ha lasciato il segno. Impossibile per il coach Gigi D’Alessio non assegnarsi uno dei pass disponibili per accedere alla finalissima.

Francesco Maugeri in finale a The Voice Kids 2024: sarà vincitore?

Francesco Maugeri è tra i candidati alla vittoria durante la finale di The Voice Kids 2024. Il suo omaggio all’indimenticabile Mango sulle note de “La rondine” è stato tra i momenti più belli della semifinale del talent show e ha raccolto consensi non solo in giuria, ma anche sui social dove è stato acclamato da tutti. Una grande emozione che ha coinvolto anche la mamma di Francesco che non è riuscita a trattenere le lacrime, mentre i giudici Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino sono rimasti letteralmente a bocca aperta dinanzi alla sua bravura.

Chi è Gabriel Jimenez Martinez, finalista The Voice Kids 2024/ Il 12enne punta alla vittoria nel team Bertè

Complimenti a scena aperta da tutti i giudici che erano già rimasti piacevolmente colpiti nelle precedenti puntate con una toccante versione di Voilà. Ora per Francesco è arrivato il momento di giocarsi il tutto per tutto durante la finale di The Voice Kids: sarà lui il vincitore della terza edizione?