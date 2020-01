Fratelli d’Italia, eletti elezioni Calabria 2020/ Seggi, preferenze e consiglieri

Mancano meno di 100 sezioni da scrutinare, ma possiamo fare già un primo bilancio sulla performance di Fratelli d’Italia e sugli eletti alle elezioni in Calabria del 2020 del partito di Giorgia Meloni. “Astro nascente” del Centrodestra, FdI si è confermato terzo partito della coalizione in Calabria ma Forza Italia e Lega non sono così distanti: Fratelli d’Italia ha raccolto più di 82 mila voti, circa il 10,82%. Il dato si affinerà tra poche ore, ma possiamo già dare uno sguardo ai seggi che spettano al partito di Giorgia Meloni ed a chi spetteranno: come spiega Stretto Web, la proiezione attuale assegna almeno tre seggi a FdI, che potrebbero diventare quattro a seconda dell’andamento dei restanti voti. Secondo quanto riporta Lacnews24, chi è certo di avere un posto nel prossimo Consiglio regionale è Domenico Creazzo: il vicepresidente del Parco nazionale d’Aspromonte ha totalizzato oltre 7700 preferenze, staccando il consigliere uscente Peppe Neri.

FRATELLI D’ITALIA, ELETTI ELEZIONI CALABRIA 2020

Grande soddisfazione in casa Fratelli d’Italia per il risultato ottenuto in Calabria, segnale che conferma il trend di crescita del partito di Giorgia Meloni. La leader di FdI ha esultato così sui social network: «Complimenti di cuore a Jole Santelli, neo presidente della Regione Calabria. Ha conquistato una vittoria straordinaria in una terra che ha bisogno di rinascere e Fratelli d’Italia lavorerà al suo fianco per raggiungere questo obiettivo». Soddisfazione anche per Raffaele Fitto, che ha tracciato la strada per il futuro: «Auguri di buon lavoro a Jole Santelli. Gli elettori hanno voluto dare fiducia al Centrodestra. Fratelli d’ItaIia dimostra di essere in crescita, in Calabria consolida dato alle Europee del 2019. E’ la conferma che Giorgia Meloni convince e vince. Altre sfide ci attendono, oggi con una carica in più».

