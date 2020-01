M5s, eletti Elezioni Calabria 2020/ Preferenze consiglieri regionali e seggi

Chi saranno gli eletti M5s alle Elezioni Regionali Calabria 2020? C’è grande curiosità per scoprire i risultati raccolti dai grillini e dal candidato Francesco Aiello, docente dell’Unical selezionato attraverso le Regionarie su Rousseau. Sei anni fa i pentastellati non superarono il 5% con il candidato Cono Cantelmi e difficilmente riusciranno a ottenere molti più voti in questa tornata elettorale, che vede un testa a testa tra Centrodestra e Centrosinistra. Scopriamo ora chi sono i candidati M5s partendo dalla Circoscrizione Centro: Iolanda Nausica Scalese, Francesco Mardente, Chiara Giardino, Dariush Assadi, Alessia Bausone, Giuseppe Tropeano, Umberto Militare, Vittorio Oliveto. Passiamo ora alla Circoscrizione Nord: Vittorio Bruno, Guglielmo Minervino, Rossella Gallo, Davide Tavernise, Valentina Pastena, Manlio Caligiuri, Gianluca Paladino, Carmela Cirullo, Rosa Bevilacqua. Infine, ecco i candidati della Circoscrizione Sud: Maria Laface, Antonino Scappatura, Armando Quattrone: Domenico Augliera, Riccardo Barbucci, Cosimo Romeo, Natale Costantino.

ELEZZI M5S ALLE ELEZIONI REGIONALI CALABRIA, I DATI DEL 2014

Le elezioni Regionali del 2020 potrebbero consentire al movimento 5 Stelle di entrare per la prima volta nel Consiglio regionale calabrese: alle elezioni del 2014 i grillini non ottennero alcun seggio, con il candidato Cono Cantelmi addirittura sotto il 5%. Il Movimento raccolse il 4,9%, poco più di 38 mila voti, dato simile a quello del candidato presidente (4,96%). Come dicevamo, difficilmente ci sarà un exploit pentastellato a questa tornata elettorale ma l’obiettivo è quello di raccogliere almeno qualche seggio. La situazione complicata a livello locale è stata ulteriormente resa difficile dalle dimissioni di Luigi Di Maio da leader politico, figura molto apprezzata in particolare al Sud. I precedenti non fanno ben sperare: il M5s infatti registrò il crollo alle Regionali dopo aver raccolto il 21,50% alle precedenti Europee ed il 24,9% alle politiche di un anno e mezzo prima. Una parabola grillina a dir poco negativa, senza dimenticare il flop alle scorse comunali reggine.

