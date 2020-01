Lega, eletti Elezioni Emilia Romagna 2020/ Preferenze consiglieri regionali e seggi

La Lega sull’Emilia Romagna ha puntato e punta forte per dare la “spallata” definitiva al Governo Conte-2 e arrivare al voto nazionale: per questo le Regionali 2020 conclusesi ieri sera rappresentano il punto di massimo sforzo per Matteo Salvini nel tentativo di scardinare la 10ma regione su 10 alle urne negli ultimi due anni. Per farlo la Lega ha puntato sulla candidata senatrice Lucia Borgonzoni, con una schiera di candidati consiglieri che mirano a rivoluzionare la presenza del Carroccio nel nuovo Consiglio Regionale in Emilia Romagna dopo i 9 conquistati nel 2014: nella circoscrizione di Bologna, quella principale, la lista dei candidati potenziali eletti prevedeva Daniele Marchetti, Fabiana Artico, Massimiliano Baccilieri, Simone Carapia, Luca Cavazza, Mirka Cocconcelli, Michele Facci, Ilaria Giorgetti, Nicolò Malossi, Francesca Scarano, Eleonora Clementoni Togni. Di seguito invece è possibile trovare la lista dei candidati consiglieri regionali della Lega a Modena – Ravenna – Ferrara – Parma – Reggio Emilia – Forlì Cesena – Piacenza – Rimini.

LEGA, CONSIGLIERI ELETTI NEL 2014

Per quanto riguarda il precedente storico delle Elezioni Regionali in Emilia Romagna, la Lega nel 2014 ottenne 9 consiglieri eletti in Consiglio Regionale grazie al 19,42% guadagnato dalla lista nelle urne del 24 novembre 2014. I nomi dei 9, con relative preferenze, sono: Alan Fabbri (candidato presidente), Daniele Marchetti (1621) a Bologna, Stefano Bargi (1845) a Modena, Gabriele Delmonte (796) a Reggio Emilia, Fabio Rainieri (2649) a Parma, Matteo Rancan (4515) a Piacenza, Marco Pettazzoni (979) a Ferrara, Andrea Liverani (1347) a Ravenna, Massimo Pompignoli (1685) a Forli-Cesena. La pattuglia oggi guidata da Lucia Borgonzoni e con il forte sostegno del segretario nazionale Matteo Salvini mira con ogni probabilità ad aumentare e di molti i numeri interni al Consiglio Regionale che si formerà dopo le Elezioni Regionali del 26 gennaio. Da tenere d’occhio anche i risultati della coalizione di Centrodestra, con Fratelli d’Italia e Forza Italia a sostegno della candidata Borgonzoni e con potenziali seggi e consiglieri eletti anche nelle altre due compagini nazionali impegnate, assieme alle altre liste civiche, nella competizione regionale.

