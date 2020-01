Pd eletti Elezioni Emilia Romagna 2020/ Preferenze consiglieri regionali e seggi

La sfida delle sfide: le elezioni regionali in Emilia Romagna 2020 rappresentano un punto di svolta per la politica e soprattutto per il Pd. In attesa di scoprire gli eletti dem a questa tornata elettorale, ciò che conta è sapere se Stefano Bonaccini sarà ancora il presidente della Regione oppure cederà il passo alla rivale Lucia Borgonzoni, candidata della Lega e del Centrodestra unito. Il governatore uscente può contare sul sostegno del Partito Democratico, di Europa Verde, di + Europa e di altre tre liste civiche, che hanno sempre rappresentato un punto di forza alle Regionali. Per quanto riguarda i candidati eletti Pd alle elezioni Regionali in Emilia Romagna, un occhio di riguardo va alla circoscrizione di Bologna, che comprende Stefano Caliandro, Marilena Pillati, Raffaele Donini, Elena Gaggioli, Antonio Mumolo, Francesca Marchetti, Giuseppe Paruolo, Raffaella Raimondi, Romano Franchi, Giorgia De Giacomi, Giorgio Tonelli. Di seguito invece è possibile trovare la lista dei candidati consiglieri regionali del Pd a Modena – Ravenna – Ferrara – Parma – Reggio Emilia – Forlì Cesena – Piacenza – Rimini.

PD, CONSIGLIERI ELETTI NEL 2014

Alle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 2014 Stefano Bonaccini ha trionfato agilmente: il governatore dem ha ottenuto il 49,05% dei consensi, con il Pd che si è confermato primo partito della Regione. I dem hanno raccolto il 44,52%, oltre 535 mila voti ed hanno surclassato i restanti partiti. Percentuali che hanno consentito di assicurarsi ben 29 seggi, più della metà dei seggi totali (48). A Bologna sono stati eletti consiglieri Simonetta Saliera (11.947 voti), Giuseppe Paruolo (6614), Stefano Caliandro (6292), Francesca Marchetti (5548), Roberto Poli (5435), Antonio Mumolo (4353); a Modena Palma Costi (7418), Giuseppe Boschini (6287), Luciana Serri (4613), Luca Sabattini (4407); a Reggio Emilia Andrea Rossi (8747), Roberta Mori (7564), Ottavia Soncini (6150), Silvia Prodi (4792); a Parma Massimo Iotti (6303), Barbara Lori (6032), Alessandro Cardinali (4386); a Piacenza Paola Gazzolo (6003), Gian Luigi Molinari (5820); Ferrara Marcella Zappaterra (6678), Paolo Calvano (5853); a Ravenna Mirco Bagnari (5753), Manuela Rontini (5639), Gianni Bessi (5186); a Forlì-Cesena Paolo Zoffoli (7100), Valentina Ravaioli (5367), Lia Montalti (4914); infine, a Rimini Giorgio Pruccoli (4518), Nadia Rossi (4199).

© RIPRODUZIONE RISERVATA