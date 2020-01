Forza Italia, eletti elezioni Calabria 2020/ Seggi, preferenze consiglieri regionali

Eletti Forza Italia alle elezioni regionali in Calabria 2020, chi e quanti saranno i consiglieri azzurri? Sei anni dopo la debacle di Wanda Ferro, sconfitta nettamente dal candidato dem Mario Oliverio, il Centrodestra torna competitivo e potrebbe impossessarsi di una regione importante nello scacchiere del Meridione con la candidata Jole Santelli. La Lega traina la coalizione, ma Silvio Berlusconi può fare affidamento ad una buona porzione di fedelissimi al Sud ed è pronto a raccogliere un dato superiore rispetto alla media nazionale. Scopriamo ora chi sono i candidati forzisti, partiamo dalla Circoscrizione Centro: Ernesto Calabretta, Antonio Daffinà, Francesco De Sarro, Rosario Lostumbo, Pietro Matacera, Maria Grazia Pianura, Frank Mario Santacroce, Domenico Tallini. Passiamo ora ai candidati della Circoscrizione Nord: Gianluca Gallo, Antonio De Caprio, Luigi De Rose (detto Luigino), Basilio Ferrari, Maurizio Nicolai, Antonio Russo, Carmelo Salerno, Michelangelo Spataro, Yole Sposato. Infine, i candidati della Circoscrizione Sud: Giuseppe Pedà, Domenico Giannetta, Giovanni Arruzzolo, Candeloro Imbalzano, Giuseppe Romeo, Giuseppe Raffa, Anna Bellantoni.

ELETTI FORZA ITALIA ELEZIONI REGIONALI CALABRIA, I DATI DEL 2014

Alle elezioni regionali del 2014 Forza Italia si impose come secondo partito della Calabria dietro al Partito Democratico: gli azzurri di Silvi Berlusconi raccolsero il 12,27% per un totale di oltre 96 mila voti. Un dato che consentì ai forzisti di ottenere cinque seggi in Consiglio regionale. Ecco gli eletti di Forza Italia: alle scorse elezioni regionali in Calabria: Fausto Orsomarso 7.872 voti (circoscrizione Nord), Giuseppe Morrone 7.211 voti (circoscrizione Nord), Mimmo Tallini 9.929 voti (circoscrizione Centro), Nazzareno Salerno 8.980 voti (circoscrizione Centro), Alessandro Nicolò 7.046 voti (circoscrizione Sud). Non ci resta che attendere i risultati di queste elezioni, senza dimenticare che non è mai possibile escludere sorprese e Forza Italia lo sa bene: nel 2014 non furono eletti pezzi grossi del mondo azzurro, dati pressoché per certi pre-voto. Parliamo ad esempio dell’assessore uscente Giacomo Mancini oppure del consigliere regionale Piero Chiappetta, nonché del big Ennio Morrone. Insomma, ne vedremo delle belle…

