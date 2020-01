LEGA, ELETTI ELEZIONI CALABRIA 2020/ Seggi e preferenze consiglieri regionali

La candidata del Centrodestra alle Elezioni Regionali in Calabria è stata Jole Santelli ma la Lega fin dai primi giorni di campagna elettorale ha condotto piazza per piazza una capillare diffusione tanto della Lista – che qui alle Regionali 2014 non aveva partecipato – quanto in favore della candidata Governatore per provare a dare una spallata al Governo regionale uscente del Pd di Mario Oliverio. «Sono sicuro che il Centro/Destra vincerà le elezioni e la Lega sarà il primo partito», spiegava Salvini durante il tour elettorale con Jole Santelli a Crotone. La candidata è una senatrice di Forza Italia e storicamente gli azzurri hanno una buona tradizione di consensi e voti in Regione Calabria, ma la Lega punta al sorpasso interno tanto per voti quanto ovviamente per consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Regionale calabrese che si formerà nelle prossime settimane. In attesa della totalità e ufficialità delle preferenze ai vari consiglieri eletti, ecco la lista di tutti i candidati che la Lega di Salvini ha portato alle Elezioni Regionali in Calabria, cominciando dalla Circoscrizione Nord: Ida Bozzo, Alfio Baffa, Leo Battaglia, Mario Carrelli, Gregorio Iannotta, Pietro Santo Molinaro, Luigi Novello, Alessandro Perrone, Osvaldo Piacentini.

LEGA, CANDIDATI CONSIGLIERI: CIRCOSCRIZIONE CENTRO E SUD

Per quanto riguarda la lista dei candidati consiglieri regionali, in attesa della preferenza degli eletti, in Circoscrizione Centro la Lega di Salvini ha posto questi nomi: Caterina Gelanzè, Antonio Chiefalo, Nicola Daniele, Salvatore Gaetano, Giuseppe Macrì, Filippo Mancuso, Antonio Piserà, Pietro Raso. Infine, per la Circoscrizione Sud alle Elezioni Regionali Calabria 2020 la lista dei candidati della Lega vede Francesco Macrì, Tilde Minasi, Caterina Capponi, Franco Recupero, Giuseppe Pirrotta, Roy Biasi, Renato Bellofiore. Tra i suoi ultimi appelli al voto prima delle Elezioni Regionali, la candidata sostenuta dalla Lega Jole Santelli rilanciava l’impegno nel territorio per recuperare una Regione con tante emergenze e problemi da risolvere al più presto: «abbiamo bisogno di un Governo centrale con cui scrivere una pagina nuova sulla sanità, con cui elaborare un piano trasporti. Abbiamo bisogno di una rete istituzionale che ci permetta di dialogare con le regioni che hanno fatto scuola in tema di regionalismo e dalle quali dobbiamo imparare. Lo dobbiamo fare coinvolgendo i calabresi e progettando insieme a loro politiche cucite addosso ai territori, nel rispetto delle identità».

