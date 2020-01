PD, ELETTI ELEZIONI CALABRIA 2020/ Seggi e preferenze consiglieri regionali

Il Pd in Calabria aveva puntato in un primo momento la continuità per ri-vincere le Elezioni Regionali dopo il trionfo del 2014 con Mario Oliverio: dopo le indagini dell’ex Governatore però, e con la crescente forza del Centrodestra (con il passo di lato del Presidente uscente, ndr) Zingaretti ha puntato tutto su Pippo Callipo l’imprenditore del tonno. Sul fronte eletti l’impresa per i dem sarà confermare i 19 seggi complessivi del Centrosinistra conquistati 5 anni (9 Pd, 5 Oliverio Presidente, 3 Democratici Progressisti, 1 Calabria Rete, 1 La Sinistra) e non sarà per affatto semplice: per farlo, Zingaretti e Callipo hanno stilato la lista dei candidati consiglieri regionali per provare a recuperare più voti e consenso possibile nei territori. In Circoscrizione Reggio Calabria i dem schierano Irto Nicola, Barbera Luigi, Battaglia Domenico, Nucera Giovanni, Pacifici Cosima, Spatari Nensi, Tripodi Andrea; per la Circoscrizione Centro i consiglieri candidati sono Girasole Carolina, Robbe Angela, Arena Sergio, Cuda Gianluca, Guerriero Fabio, Mammoliti Raffaele, Notatarangelo Libero, Tassone Luigi. Da ultimo, per la lista Pd Cosenza sono stati candidati Saladino Maria, Bevacqua Domenico, Di Leone Luciano, Giudiceandrea Giuseppe, Guccione Carlo, Lecce Pietro, Nociti Ferdinando, Succurro Gianluca, Zagarese Aldo.

PD, CONSIGLIERI ELETTI NEL 2014

Nella competizione delle Elezioni Regionali in Calabria del 2014, il Pd vinse tanto con la propria lista (23,68% delle preferenze) quanto con il numeri dei seggi guadagnati (9) e permise così al candidato dem Mario Oliverio di guidare la Regione da neo-Governatore. Il 61,4% preso dal candidato Pd fu una cifra monstre che stracciò la concorrenza di tutti gli altri sfidanti candidati alla guida del Consiglio Regionale. Sul fronte voti eletti e preferenze, i candidati del Partito Democratico eletti furono i seguenti: Carlo Guccione 14.445 voti (circoscrizione Nord), Giuseppe Aieta 8.554 voti (circoscrizione Nord), Mimmo Bevacqua 8.259 voti (circoscrizione Nord), Antonio Scalzo 12.631 voti (circoscrizione Centro), Vincenzo Ciconte 12.094 voti (circoscrizione Centro), Michele Mirabello 9.795 voti (circoscrizione Centro), Sebi Romeo 12.288 voti (circoscrizione Sud), Nicola Irto 12.014 voti (circoscrizione Sud), Mimmo Battaglia 10.450 voti (circoscrizione Sud). Zingaretti e Pippo Callipo mirano a raccogliere il massimo possibile tenendo conto che il Pd in regione è dato ad una quota leggermente più bassa negli ultimi sondaggi espressi da Noto prima del silenzio elettorale e con la possibilità che anche le altre liste in appoggio del Centrosinistra non abbiano la medesima resa elettorale di quelle del 2014.

© RIPRODUZIONE RISERVATA