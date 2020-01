Forza Italia eletti Elezioni Emilia Romagna/ Preferenze consiglieri regionali e seggi

Eletti di Forza Italia alle elezioni Regionali in Emilia-Romagna, gli azzurri riuscirano a ripetere i dati di sei anni fa? Un obiettivo complicato da raggiungere per il partito guidato da Silvio Berlusconi, reduce da un periodo di declino a scapito del boom della Lega, con Matteo Salvini ormai proclamato leader della coalizione. Ma FI può dare ancora molto e potrebbe addirittura risultare decisiva nel testa a testa che si profila tra la leghista Lucia Borgonzoni e il presidente uscente, il dem Stefano Bonaccini. A livello di circoscrizioni, Forza Italia ha candidato in quella di Bologna i seguenti potenziali eletti: Vittorio Sgarbi, Elisabetta Brunelli, Guido Campese, Valentina Castaldini, Annamaria Cesari, Antonio Fiamingo, Stefano Gombi, Alessandro Mei, Natascia Merighi, Erika Seta, Andrea Spettoli. Di seguito invece è possibile trovare la lista dei candidati consiglieri regionali di Forza Italia a Modena – Ravenna – Ferrara – Parma – Reggio Emilia – Forlì Cesena – Piacenza – Rimini.

FORZA ITALIA, CONSIGLIERI ELETTI NEL 2014

Nelle Elezioni Regionali in Emilia Romagna del 24 novembre 2014, Forza Italia non andò oltre l’8,36%: a sostegno del candidato della coalizione Alan Fabbri, gli azzurri “scesero” al secondo posto nelle gerarchie del Centrodestra, cedendo il passo alla Lega di Matteo Salvini. FI a livello nazionale oggi è quotata a percentuali simili, sei anni fa il partito di Silvio Berlusconi si assicurò appena due seggi: eletti consiglieri Galeazzo Bignami (9956 voti) nella circoscrizione di Bologna ed Enrico Aimi (2924 voti) nella circoscrizione di Modena. Forza Italia si augura di avere un peso superiore a questa tornata elettorale, anche per questo motivo Berlusconi ha deciso di schierare in campo pezzi grossi: a Bologna il capolista è Vittorio Sgarbi, già parlamentare azzurro. Ma il critico d’arte non è l’unico volto notissimo candidato, non ci resta che attendere i risultati di queste elezioni Regionali per valutare il dato degli azzurri e trarre le conclusioni…

