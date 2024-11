From Paris with Love, diretto da Pierre Morel

Martedì 19 novembre, in seconda serata, su Italia 1 alle ore 23:35, andrà in onda l’action thriller, del 2010, From Paris with Love. Diretto da Pierre Morel, regista di Io vi troverò, con soggetto di Luc Besson. Il film vede protagonisti John Travolta e Jonathan Rhys Meyers. Travolta, in un ruolo decisamente atipico, interpreta Charlie Wax, un agente segreto dallo stile di vita eccentrico e imprevedibile, mentre Rhys Meyers veste i panni di James Reese, un giovane assistente dell’ambasciatore americano a Parigi, che sogna di diventare un agente operativo della CIA. Nel cast anche la splendida Kasia Smutniak, nota per i film italiani Perfetti Sconosciuti, di Paolo Genovese e Colibrì di Francesca Archibugi.

Big Game - Caccia al presidente, Italia 1/ Trama e cast del film con Samuel L. Jackson, oggi 19 novembre 2024

La colonna sonora è curata da David Buckley e il montaggio frenetico di Frédéric Thoraval creano un ritmo serrato che mantiene gli spettatori sospesi, accentuando il crescente senso di suspense. La Parigi notturna e pericolosa è il perfetto scenario per un thriller che mescola adrenalina, azione e colpi di scena, rendendo ogni scena imprevedibile e coinvolgente.

I cannoni di San Sebastian, Rete 4/ Trama e cast del western con Anthony Quinn, oggi 19 novembre 2024

La trama del film From Paris with Love: buddy movie frenetico con finale a sorpresa

La storia di From Paris with Love segue James Reese, un giovane assistente dell’ambasciatore americano a Parigi, che sogna di diventare un vero agente della CIA. La sua occasione arriva quando gli viene assegnato un incarico molto particolare: affiancare Charlie Wax, un agente segreto eccentrico e imprevedibile, in una missione in Francia per sgominare un’ organizzazione di narcotrafficanti cinesi.

Questo incarico lo catapulta in un’avventura ad alta tensione, dove l’azione esplosiva e la violenza sono all’ordine del giorno. Wax affronta i nemici con metodi fuori dagli schemi, adottando un approccio diretto e senza compromessi, mentre Reese, inizialmente alle prime armi, è costretto a fare i conti con il suo coraggio e a prendere decisioni difficili che metteranno alla prova la sua integrità.

Scontro tra titani, Italia 1/ Trama e cast del film epico con Sam Worthington, oggi 18 novembre 2024

La presenza di Charlie a Parigi, non solo manda all’aria la tranquillità di Parigi, con conflitti a fuoco e inseguimenti in macchina a tutta velocità, ma anche la relazione tra James e la sua fidanzata Caroline, anche perché Charlie Wax non è stato inviato in missione a Parigi solo per i narcotrafficanti, ma in realtà deve ceracre di scovare una gang di terroristi che hanno come obiettivo uccidere un politico americano in visita nella capitale francese.

Il colpo di scena avviene quando i due agenti non solo scoprono che Caroline è coinvolta nel traffico di droga, ma è anche la principale esecutrice dell’attentato, quando si presenta all’ambasciata americana con addosso dell’esplosivo. Come andrà a finire?