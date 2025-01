Gabriele Paolucci è tra i concorrenti finalisti della nuova edizione di Io Canto Senior 2025, il talent show musicale condotto da Gerry Scotti nella prima serata di Canale 5. Il programma prosegue la sua corsa e durante la finale di venerdì 31 gennaio 2025 scopriremo chi, tra i dodici concorrenti over 45, sarà il vincitore di questa stagione. Ricordiamo che per il vincitore di Io Canto Senior c’è in palio un montepremi finale di 30 mila euro. Tra i papabili vincitori c’è anche Gabriele Paolucci che sin dalla sua prima esibizione ha convinto la giuria composta da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola, ma anche il pubblico in studio. Da “Bella senz’anima” a “Era già tutto previsto”, il percorso di Gabriele, 44enne di professione manutentore antincendio, è stato in salita a Io Canto Senior.

Anche durante la semifinale Gabriele ha emozionato pubblico e giuria con una bellissima esibizione sulle note di “(Everything I do) I do it for you” di Bryan Adams. Non solo, il concorrente è poi tornato sul palco con la caposquadra Cristina Scuccia per duettare insieme sulle note del brano “Per due come noi” di Olly e Angelina Mango.

Gabriele Paolucci sarà il vincitore di Io Canto Senior 2025?

L’esibizione di Gabriele Paolucci e Cristina Scuccia in “Per due come noi” di Olly e Angelina Mango a Io Canto Senior 2025 ha convinto tutti. A cominciare da Gerry Scotti che è rimasto estasiato fino al voto della giuria con Claudio Amendola e Fabio Rovazzi che hanno sottolineato: “devo dire che mi sembra uno dei pochissimi che rende la serata del nostro maestro molto semplice. Gabriele ha una sicurezza che ho notato, sembrava scritta per loro questa canzone. Mi sono piaciuti tanto peraltro con un pezzo per noi non conosciutissimo, ci è piaciuto molto. Per noi 18”.

Anche le giurate Iva Zanicchi e Orietta Berti hanno premiato Gabriele dicendo: “il pezzo è molto bello e l’hanno cantato molto bene e abbiamo pensato di dare 16”. Con un totale di 34 punti Gabriele ha conquistato la finale di Io Canto Senior ed ora è pronto a giocarsi il tutto per tutto per il titolo di campione. Sarà lui il vincitore?