Geolier assente al Pizza Village: salta il concerto di Napoli/ Fan in rivolta per i biglietti: cos’è successo

Geolier nel mirino della polemica social: il cantante non presenzia al concerto Pizza Village

Può dirsi ufficialmente annullato il concerto previsto in origine per Geolier al Pizza Village di Napoli. Una notizia che lascia del tutto spiazzati i fan del cantautore, dividendo fortemente l’opinione generale del popolo nel web. Nella città natia di Napoli é in corso l’evento tra i più attesi nel principio della bella stagione dell’estate, ossia il Pizza Village, nella cui setlist originale Geolier figurava insieme ad altri artisti. Come in particolare i colleghi concittadini nel napoletano cantautori LDA e Rocco Hunt.

Tuttavia, per un problema a quanto pare di salute, motivazione data alla base della sua assenza al Pizza Village 2024, il vincitore morale di Sanremo 2024 torna al centro dell’attenzione mediatica, finendo nel mirino degli haters sul web. In risposta all’annuncio lanciato dal profilo Instagram dell’evento sulla defezione di Geolier dal Pizza Village, é infatti in corso una dura mobilitazione da parte di schiere di fan che lamentano la mancata presenza sul palco del rapper secondino che era tanto attesa.

Geolier divide i fan: esplode la polemica online

Al debutto del concerto previsto al Pizza Village nel corrente mese di giugno 2024, quindi Geolier finisce per deludere non pochi fan, che avrebbero voluto assistere alle sue performance. Tanto da voler anticipare anche dei primi pagamenti per l’occasione, per poi giungere all’amara scoperta della disdetta della partecipazione del rapper. “A causa di una indisponibilità fisica – si legge in un comunicato social dell’evento sulla pizza regina dello Street food a Napoli, che si tiene alla mostra d’Oltremare – stasera Geolier non sarà tra gli ospiti di RTL102.5 sul palco del Pizza Village a Napoli».

Il messaggio dell’anticipazione poi prosegue ancora, scatenando diverse critiche oltre al supporto dei fan attivi su IG, sul caso Geolier: “Lo spettacolo, comunque, continua. E il programma del Pizza Village è fitto: a partire dalle 21:30 in diretta nazionale con La Rappresentante di Lista e il dj set di Massimo Alberti con «‘70’80’90 all’ora. Gli artisti che si esibiranno sul palco del Pizza Village sono Veronica Simioli; Plug; Voga – si legge poi ancora tra le altre righe –. Hal Quartièr; Gigi Soriani; Fabio Villani e Peppoh”.

Da una parte, tra le reaction social all’annuncio, ci sono i sostenitori che supportano Geolier, dicendosi peraltro piuttosto preoccupati all’idea che il rapper stia ora vivendo una fase di crisi psicofisica. D’altro canto invece c’é chi accusa la manifestazione e l’artista di un raggiramento ai danni degli spettatori che sarebbero accorsi all’evento con l’intento di vedere il rapper. In tanti, infatti, rivelano di aver acquistato il biglietto solo per vedere lui, e di non poter ora né cambiare data, né tantomeno ottenere un rimborso.

