Giallo in Vaticano, studente di 21 anni trovato impiccato/ L’ombra di una lite con i compagni di stanza

Giallo sulla morte di uno studente americano di 21 anni che sarebbe stato trovato impiccato nel bagno di una struttura ricettiva del Vaticano poche ore fa. Il corpo del giovane sarebbe stato rinvenuto in uno stabile vicino a piazza San Pietro e dalle prime informazioni riportate dal Corriere della Sera emerge che sarebbe arrivato nella Capitale pochi giorni prima del decesso.

Il ritrovamento risale a giovedì, e sulla vicenda sarebbero in corso indagini per capire se si sia trattato di un gesto estremo. Tra gli scenari al vaglio degli inquirenti, infatti, oltre a quello del suicidio non risulta escluso nemmeno quello dell’omicidio.

Chi era lo studente trovato morto in una struttura del Vaticano

A riportare un ritratto della vittima è ancora il quotidiano di via Solferino, secondo cui il giovane sarebbe arrivato a Roma pochi giorni fa insieme a un gruppo di studenti provenienti dagli Stati Uniti per frequentare un corso presso un’università per stranieri della Capitale.

La scoperta della sua morte sarebbe stata fatta da un educatore che, davanti all’assenza del 21enne alle lezioni previste, si sarebbe messo a cercarlo finendo per imbattersi nel corpo all’interno del bagno per poi lanciare l’allarme. Il 21enne sarebbe stato trovato impiccato nel bagno della sua stanza d’albergo. Sul posto la Gendarmeria vaticana e la Polizia di Stato, che ora indagano sull’accaduto e sondano l’ipotesi di una lite con alcuni connazionali che condividevano la camera con lui. Il presunto diverbio, stando alle prime informazioni trapelate, sarebbe avvenuto poche ore prima del ritrovamento e non è ancora chiaro se abbia un legame con il drammatico epilogo.

