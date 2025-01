Gianluca Briganti chiude l’avventura a Striscia la Notizia

L’avventura di Gianluca Briganti come velino di Striscia la notizia è giunta al termine. Dopo mezza stagione come velino, Gianluca Briganti si congeda dal pubblico del tg satirico di canale 5. Lo ha annunciato la trasmissione tramite le parole del diretto interessato: “Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv e ora ringrazio di cuore tutti, in particolare Antonio Ricci, per avermi permesso di vivere un’esperienza unica“.

E’ stata, invece, confermata la Velina Beatrice Coari che continuerà a ballare sul bancone di Striscia in attesa di scoprire l’identità della sua, nuova compagna d’avventura. Accanto a Beatrice Cori, infatti, arriverà una velina bionda che sarà scelta in modo particolare.

Chi sostituisce Gianluca Briganti a Striscia la Notizia

Dopo aver regalato al pubblico la presenza di un velino, con la fine dell’avventura di Gianluca Briganti, a Striscia la Notizia tornerà a comporsi una coppia di veline. Accanto a Beatrice Coari, infatti, arriverà una velina bionda che sarà scelta dal pubblico attraverso una selezione di candidate che comincerà lunedì 13 gennaio 2025.

“Lo sostituirà una nuova Velina bionda scelta dal pubblico grazie a una selezione, inserita all’interno del programma, al via da lunedì 13 gennaio“, fa sapere Striscia la Notizia. Gianluca Briganti, tuttavia, non è stato il primo velino della storia di Striscia. Come ricorda TvBlog, infatti, Gianluca è stato il quinto velino della storia del tg satirico di canale 5 che, in questa seconda parte di stagione, regalerà nuovamente la presenza di due veline, una mora e una bionda, al proprio pubblico che, da anni, segue la trasmissione di Antonio Ricci.