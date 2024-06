Gianni Cardia, chi è marito veggente di Trevignano/ Dalla condanna per abusivismo all’inchiesta per truffa

GISELLA CARDIA, IL MARITO GIANNI E QUELLA CONVERSIONE A MEDJUGORJE

Il caso della Madonna di Trevignano ha come protagonista Gisella Cardia, ma coinvolge anche il marito Gianni, da cui ha preso il cognome dopo aver lasciato la Sicilia. Infatti, la coppia ha deciso di rifarsi una vita vicino al Lago di Bracciano, dopo il fallimento di una loro azienda in provincia di Messina. Insieme da oltre 10 anni, i coniugi non hanno figli. Entrambi si sono convertiti dopo un pellegrinaggio a Medjugorje, quindi hanno deciso di aprire un’associazione, Madonna di Trevignano, che ha raccolto donazioni pare per milioni di euro, soprattutto dopo che sono stati annunciati frequenti fenomeni mistici.

Si sono così accesi i riflettori sulla veggente, ma anche sul marito, che come lei è finito nei guai, infatti anche lui, ad esempio, è indagato per truffa dalla procura di Civitavecchia. Inoltre, nei giorni scorsi è stato condannato a 2 mesi, con pena sospesa, per gli abusi edilizi nel terreno privato di Trevignano Romano. Nei mesi scorsi era stato anche accusato di procacciare denaro per la moglie: ad esempio, avrebbe raccolto 30mila euro, come ricostruì il Corriere, da una persona che era stata indotta a farlo tramite promesse di fatti che non si sarebbero verificati, comunque legati ai presunti miracoli.

GIANNI CARDIA, MARITO DI GISELLA: L’ALLONTANAMENTO DALLA FIGLIA…

Mentre tenevano banco i fenomeni mistici attorno alla Madonna di Trevignano e alla moglie, sedicente veggente, Gianni Cardia ha fatto parlare di sé anche per vicende strettamente private. Nei mesi scorsi, infatti, l’ex moglie ha raccontato a Pomeriggio 5 di aver scoperto la nuova vita dell’uomo proprio dalla tv, restandone sorpresa e prendendo le distanze. La veggente della Madonna di Trevignano ha raccontato di non avere più contatti col marito Gianni Cardia da circa vent’anni e di aver cresciuto da sola la loro figlia, sottolineando di non aver mai ricevuto il mantenimento da lui.

Anzi, quando lo contattava per discutere della figlia, se ad esempio non stava bene o voleva parlare della scuola, lui non si mostrava interessato. In merito al rapporto del marito di Gisella Cardia e sua figlia, ha spiegato che qualche volta lei era andata a trovarlo, poi però ha constatato che c’era sempre gente e mai riservatezza, quindi si sono allontanati e nel frattempo la ragazza è diventata maggiorenne. Ora Gianni Cardia è alle prese con diversi guai giudiziari, ma è sempre rimasto al fianco della moglie Gisella, respingendo tutte le accuse che sono state mosse contro di loro.











