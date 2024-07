Il nome di Gianni Celeste è balzato alla grande popolarità negli ultimi anni grazie ai social e in particolare a Tiktok dove una sua vecchia canzone è diventata virale. Si tratta del brano “Tu comm’ a mme” conosciuto da tutti con il nome di “Povero gabbiano” che è diventato un tormentone sul popolare social network. Un successo che ha travolto la vita del cantautore che dalle pagine de La Repubblica ha dichiarato: “devo il successo su Tik Tok a mio figlio Filippo, io non sono neanche come funzionano i social”. Il figlio Filippo Grasso, fonico e manager del cantante, ha iscritto il papà su TiktoK e dopo la pubblicazione di un video il brano è diventato subito popolare.

Gianni Celeste, vero nome Giovanni Grasso, è nato nel 1964 a Catania ed è una cantante neomelodico. Sin da bambino si appassiona alla musica e in particolare alla musica napoletana ascoltando il cantante Mario Trevi.

Gianni Celeste, la carriera e le canzoni del cantante di Povero Gabbiano

Il debutto di Gianni Celeste arriva nel 1985 con il primo album di inediti dal titolo “Ricordo d’estate” con cui vende più di 50 mila copie. Non solo la musica nella sua vita, visto che il cantante si è fatto apprezzare e conoscere anche come attore recitando nel film “Vite Perdute” diretto dal regista Giorgio Castellani. Intervistato da areanapoli.it, il cantante ha raccontato come mai ha deciso di cantare in napoletano: “Catania è la mia città ed è molto simile a Napoli. Noi siciliani amiamo la musica napoletana, la ascoltiamo ogni giorno”.

Sulla scia del successo di “Povero gabbiano”, Gianni Celeste non nasconde che ha un grandissimo sogno nel cassetto: “è quello di fare un duetto con Nino D’Angelo. Chissà, magari si avvererà…”. Oltre a Povero Gabbiano tra le canzoni di successo di Gianni ricordiamo anche “Tu sei unica” e “L’infermiera di notte”.