Ginevra Lamborghini, nota soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e poi al reality Tale e Quale Show nel quale ha mostrato il suo talento da cantante, ha spesso raccontato durante le interviste il particolare rapporto conflittuale che da anni ha con la più celebre sorella Elettra. Una rottura totale avvenuta anni fa e per la quale non è servito a nulla neanche l’intervento degli altri familiari che in molte occasioni avrebbero cercato di riconciliare i rapporti tra le due senza successo.

Oltre alle varie dichiarazioni pubbliche, la notizia che più di tutte confermò il problema, facendo riemergere i dissapori, fu quella del mancato invito al matrimonio di Elettra nel 2020, che disse chiaramente in merito all’assenza della sorella di aver invitato solo le persone che erano state davvero presenti nella sua vita. Una scelta che Ginevra commentò senza mostrare stupore perchè come rivelò durante la presentazione prima di entrare nella casa del GF: “Sono l’unica a non essere stata invitata“, aggiungendo: “Non mi vuole in nessuna occasione, neanche a Natale, ho provato a scriverle ma mi ha bloccato ovunque e il tempo non ha aggiustato le cose“.

Ginevra Lamborghini sul litigio con Elettra: “Non parliamo dal 2019 però io le voglio molto bene e le auguro il meglio”

Ginevra Lamborghini ha raccontato durante le varie puntate del GfVip, alcuni particolari del rapporto con la sorella Elettra, confermando una rottura che le due hanno avuto dopo un banale litigio che con il tempo si è trasformato in una chiusura totale con assenza di qualsiasi comunicazione dal 2019. Per quanto riguarda il motivo, la cantante in diverse occasioni aveva sottolineato di non ricordare neanche esattamente quale fosse, ma che sicuramente si trattava di qualcosa di poco importante. Tuttavia, in passato avrebbe giocato un ruolo fondamentale anche la divergenza caratteriale emersa già quando le due sorelle erano ragazzine, portando poi ad una situazione che sembrerebbe non avere soluzioni.

Ginevra Lamborghini però, a differenza di Elettra che preferisce non parlare mai della questione, ha invece più volte sottolineato la volontà di cercare una riappacificazione, espressa con parole di ammirazione per la sorella, come quando in occasione del mancato invito al matrimonio disse: “Bisticciare è normale, come in tutte le famiglie, anche da piccoline lo facevamo. Però io le voglio molto bene e le auguro il meglio per la vita e la carriera. Lei è così brava in quello che fa e spero di poter fare altrettanto.”