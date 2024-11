Giovanni De Rosa nella bufera: l’attacco di Raffaella Ligorio dopo Temptation Island 2024

L’ingresso di Stefano Tediosi al Grande Fratello 2024 ha smosso le acque del gossip e acceso i riflettori, ancora una volta, sugli ex protagonisti di Temptation Island 2024. Entrato nella Casa come concorrente, ha ritrovato non solo Federica Petagna, con cui ha avviato una conoscenza, ma anche l’ex fidanzato di lei Alfonso D’Apice. Inoltre, nella precedente puntata, l’ex tentatore ha anche sganciato una bomba secondo cui Federica si sarebbe frequentata nello stesso periodo anche con un altro single del loro villaggio, Giovanni De Rosa, come raccontato proprio da quest’ultimo.

Federica Petagna ha smentito la versione di Giovanni e rassicurato Stefano sulla sua sincerità, ma il retroscena ha aperto nuovi scenari e sono arrivate anche le dichiarazioni di Raffaella Ligorio, a sua volta ex tentatrice nella loro stessa edizione. Appreso quanto Giovanni avrebbe rivelato sulla presunta frequentazione con Federica, Raffaella si è scagliata contro lo stesso De Rosa “smascherandolo” e accusandolo di aver frequentato la Petagna nello stesso periodo in cui si sentiva con lei.

Raffaella contro Giovanni: “Accusa Federica di essere falsa, ma lui cos’ha fatto?“

Raffaella Ligorio ha affidato a TikTok un video-sfogo in cui si scaglia contro Giovanni De Rosa, spiegando la propria versione dei fatti: “Mentre si stava frequentando con Federica, virtualmente si frequentava anche con me. Io sono stata contattata da Giovanni poco dopo la messa in onda del programma, mi ha aggiunta su Instagram e abbiamo iniziato a parlare su Whatsapp per un mese intero. Un mese pieno di videochiamate e, mentre faceva le videochiamate con Federica magari la mattina, nel pomeriggio dedicava le chiamate a me“.

L’ex tentatrice ha poi proseguito il suo sfogo: “Lui accusa Federica di essere falsa perché ha giocato con più uomini, ma lui cos’è che ha fatto? Perché ha volutamente omesso la mia presenza secondo voi?“. Anche Raffaella avrebbe ricevuto il medesimo atteggiamento ricevuto da Federica, sostenendo che siano state entrambe ingannate dall’ex tentatore, e accusa nuovamente Giovanni: “Lui ha rivelato che si sono baciati, che per lui è importante, ma pensa te, anche a me ha detto un sacco di paroline dolci. Voleva vedermi e mi ha invitata da subito alle Canarie, stessa cosa che ha fatto con lei. Pensate un po’, abbiamo di fronte un manipolare“. Infine, lo accusa di essere falso: “Pensavo di aver trovato una persona carina, però purtroppo è finita perché lui è un grandissimo falso. Cercava di avere visibilità ma è bene che le persone sappiano di che persona di tratta, perché non è così come si descrive“.